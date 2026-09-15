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Состояние Трампа составило семь миллиардов долларов, пишет Forbes

Состояние Трампа составило семь миллиардов долларов, пишет Forbes - 15.09.2026, ПРАЙМ

Состояние Трампа составило семь миллиардов долларов, пишет Forbes

Состояние американского лидера Дональда Трампа увеличилось на 2,7 миллиарда долларов после победы на президентских выборах 2024 года и составило 7 миллиардов... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T21:45+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Состояние американского лидера Дональда Трампа увеличилось на 2,7 миллиарда долларов после победы на президентских выборах 2024 года и составило 7 миллиардов долларов, сообщает Forbes. "По оценкам, президент после победы на выборах в 2024 году стал богаче на 2,7 миллиарда долларов, получив прибыль от криптовалютных проектов и зарубежных сделок. Семь миллиардов долларов, согласно нашим последним подсчетам, обновленным в сентябре", - пишет издание. Forbes отмечает, что никто в американской истории не заработал столько денег на политике. По данным журнала, большую часть состояния 47-го президента США составляет криптовалюта и ликвидные активы, стоимость достигает 2,4 миллиарда долларов. Гольф-клубы и места отдыха приносят Трампу в сумме еще 1,8 миллиардов. Инвестиции американского лидера в недвижимость оцениваются Forbes в 1,1 миллиарда, а дополнительный 1 миллиард составляет стоимость Trump Media & Technology Group Corp, материнской компании принадлежащей Трампу соцсети Truth Social. Издание отмечает, что личный бренд Трампа благодаря лицензированию, приносит президенту США еще 700 миллионов долларов.

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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, forbes