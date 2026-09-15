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В Совфеде оценили проект бюджета на ближайшие три года

В Совфеде оценили проект бюджета на ближайшие три года - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Совфеде оценили проект бюджета на ближайшие три года

Проект федерального бюджета РФ на предстоящие три года будет социально ориентированным: наряду с укреплением обороны страны предстоит реализация первоочередных... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:33+0300

2026-09-15T12:33+0300

2026-09-15T12:33+0300

россия

арктика

владимир путин

совет федерации

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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Проект федерального бюджета РФ на предстоящие три года будет социально ориентированным: наряду с укреплением обороны страны предстоит реализация первоочередных социальных вопросов, поддержка ключевых отраслей экономики, рынка труда, заявила РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Евгения Уваркина. "Проект федерального бюджета на 2027–2029 годы, безусловно, будет социально ориентированным. Президент России Владимир Путин четко обозначил приоритеты: наряду с укреплением обороны — решение первоочередных социальных задач", - сказала парламентарий. Среди таких задач - поддержка ключевых отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, рынка труда, повышение благополучия людей, снижение бедности, создание возможностей для самореализации каждого, отметила сенатор. "Именно эти направления и составляют основу бюджетной политики", - добавила она. Уваркина отметила, что несмотря на непростую геополитическую ситуацию, беспрецедентное санкционное давление, президент РФ поручил обеспечить все социальные гарантии, и законодатели обязаны это выполнить. "При этом мы должны крайне внимательно следить за достижением результатов по государственным программам и национальным проектам — чтобы каждый рубль работал на конкретный, ощутимый для людей результат", - подчеркнула сенатор. По ее мнению, при подготовке бюджета важно опираться на реалистичные прогнозы, следить за динамикой налоговых поступлений, продолжать работу по обелению экономики и борьбе с теневой занятостью, а расходы планировать консервативно. Важно также повышать адресность поддержки, добавила собеседница агентства. Отдельно она отметила конкретные предложения, которые Совет Федерации рекомендовал учесть правительству РФ при подготовке проекта бюджета. "Это поддержка семей с детьми, включая выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении четвертого и каждого последующего ребенка, обеспечение жильем нуждающихся категорий граждан, реабилитация инвалидов и санаторно-курортное лечение, развитие массового спорта", - уточнила законодатель. Среди предложений сенаторов также повышение выплат сотрудникам правоохранительных органов, развитие сельских территорий и медицинской помощи в труднодоступных регионах, включая Арктику. Кроме того, важно помочь регионам, особенно приграничным, и сделать межбюджетные отношения справедливее, добавила Уваркина. "Убеждена, что бюджет получится и сбалансированным, и по-настоящему социальным — таким, чтобы люди чувствовали, что государство заботится о них", - заключила политик.

арктика

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россия, арктика, владимир путин, совет федерации