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Срок доставки зерна из Украины в Египет вырос более чем на месяц

Срок доставки зерна из Украины в Египет вырос более чем на месяц - 15.09.2026, ПРАЙМ

Срок доставки зерна из Украины в Египет вырос более чем на месяц

Срок доставки украинского зерна через Дунай в Египет, который является ключевым импортером, вырос более чем на месяц в сравнении с 12 днями ранее из-за... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T15:42+0300

2026-09-15T15:42+0300

2026-09-15T15:42+0300

египет

украина

черное море

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Срок доставки украинского зерна через Дунай в Египет, который является ключевым импортером, вырос более чем на месяц в сравнении с 12 днями ранее из-за перегруженности маршрута и длительного ожидания прохода через Сулинский канал, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные грузоперевозчиков. "Из-за заторов и длительного ожидания на входе в Дунай и выходе в Черное море сроки доставки зерна из Украины в Египет, ключевого импортера, увеличились более чем на месяц по сравнению с 12 днями ранее, что ставит под угрозу рентабельность", - передает Рейтер. Отмечается, что Сулинский канал используется не только кораблями, следующими в украинские порты, но и судами, направляющимися в порты Румынии и Молдавии. Это приводит к длительным задержкам, повышению стоимости фрахта и, как следствие, снижению конкурентоспособности украинского зерна на международных рынках, заявляет издание. По данным консалтинговой компании ASAP Agri, которые приводит Рейтер, стоимость доставки тонны зерна из украинских дунайских портов в Египет к 11 сентября достигла около 105 долларов против 30 долларов на 11 июля. Ожидание входа в Сулинский канал составляет около 15 дней, выхода - еще около трех дней. В первой половине сентября Украина экспортировала 606 тысяч тонн зерна, передает агентство. Для сравнения, за 1-19 сентября 2025 года экспорт составил 1,57 миллиона тонн. Сейчас 45% поставок идет через Дунай, еще 45% - по железной дороге через страны Восточной Европы и 10% - автомобильным транспортом. Украинские власти оценивают потенциальную пропускную способность дунайских портов как минимум в 500 тысяч тонн зерна в месяц. Однако перевозчики предупреждают, что осенью и зимой ухудшение погоды может дополнительно ограничить судоходство и не позволит существенно сократить сроки перевозок, передает Рейтер. В середине августа журнал Newsweek сообщил о том, что аномальная жара и засуха в Европе осложнили работу украинских альтернативных экспортных маршрутов для вывоза зерна через Дунай, из-за чего страна может потерять доступ к международным рынкам. Министерство аграрной политики Украины в начале августа сообщило, что украинский экспорт сельскохозяйственной продукции в 2026-2027 годах может сократиться вдвое из-за проблем с логистикой в портах страны.

египет

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египет, украина, черное море, newsweek