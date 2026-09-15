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Минфин США прокомментировал идею Трампа о выплатах американцам - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин США прокомментировал идею Трампа о выплатах американцам
Минфин США прокомментировал идею Трампа о выплатах американцам - 15.09.2026, ПРАЙМ
Минфин США прокомментировал идею Трампа о выплатах американцам
Министерство финансов США в настоящее время изучает инициативу о единовременных выплатах американским гражданам в размере 5000 долларов и готово проработать... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T20:17+0300
2026-09-15T20:17+0300
финансы
мировая экономика
сша
скотт бессент
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 сен – ПРАЙМ. Министерство финансов США в настоящее время изучает инициативу о единовременных выплатах американским гражданам в размере 5000 долларов и готово проработать этот вопрос с руководством Палаты представителей в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах, заявил глава ведомства Скотт Бессент. "В настоящее время мы в минфине изучаем этот вопрос (о выплатах 5000 долларов – ред.), и когда республиканцы победят в ноябре, если потребуется, я с нетерпением жду возможности поработать над этим со спикером (Палаты представителей Майком – ред.) Джонсоном", — сказал Бессент в ходе слушаний в комитете по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США. При этом Бессент, отвечая на опасения о рисках для и без того рекордного госдолга США, заявил, что существуют способы реализовать такую меру без роста дефицита федерального бюджета, однако не стал раскрывать конкретных механизмов. Президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев в Далласе на минувшей неделе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если партия получит контроль над обеими палатами конгресса после выборов 3 ноября. Он дал стопроцентную гарантию, что сдержит обещание. Трамп заявил, что поддержка парламента для этого ему может не потребоваться. Бюджетное управление конгресса ранее сообщило, что в американской казне в этом году зафиксирован дефицит в размере 2 триллионов долларов. Разница между расходной и доходной частью бюджета является основной причиной роста государственного долга США, который ранее превысил рекордные 40 триллионов долларов. Трамп заявил, что не обеспокоен влиянием возможной выплаты на дефицит.
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финансы, мировая экономика, сша, скотт бессент, дональд трамп
Финансы, Мировая экономика, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп
20:17 15.09.2026
 
Минфин США прокомментировал идею Трампа о выплатах американцам

Бессент: Минфин США изучает идею о выплатах американцам в случае победы республиканцев

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ВАШИНГТОН, 15 сен – ПРАЙМ. Министерство финансов США в настоящее время изучает инициативу о единовременных выплатах американским гражданам в размере 5000 долларов и готово проработать этот вопрос с руководством Палаты представителей в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах, заявил глава ведомства Скотт Бессент.
"В настоящее время мы в минфине изучаем этот вопрос (о выплатах 5000 долларов – ред.), и когда республиканцы победят в ноябре, если потребуется, я с нетерпением жду возможности поработать над этим со спикером (Палаты представителей Майком – ред.) Джонсоном", — сказал Бессент в ходе слушаний в комитете по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США.
При этом Бессент, отвечая на опасения о рисках для и без того рекордного госдолга США, заявил, что существуют способы реализовать такую меру без роста дефицита федерального бюджета, однако не стал раскрывать конкретных механизмов.
Президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев в Далласе на минувшей неделе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если партия получит контроль над обеими палатами конгресса после выборов 3 ноября. Он дал стопроцентную гарантию, что сдержит обещание. Трамп заявил, что поддержка парламента для этого ему может не потребоваться.
Бюджетное управление конгресса ранее сообщило, что в американской казне в этом году зафиксирован дефицит в размере 2 триллионов долларов. Разница между расходной и доходной частью бюджета является основной причиной роста государственного долга США, который ранее превысил рекордные 40 триллионов долларов.
Трамп заявил, что не обеспокоен влиянием возможной выплаты на дефицит.
 
ФинансыМировая экономикаСШАСкотт БессентДональд Трамп
 
 
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