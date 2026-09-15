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Минфин США прокомментировал идею Трампа о выплатах американцам
Минфин США прокомментировал идею Трампа о выплатах американцам - 15.09.2026, ПРАЙМ
Минфин США прокомментировал идею Трампа о выплатах американцам
Министерство финансов США в настоящее время изучает инициативу о единовременных выплатах американским гражданам в размере 5000 долларов и готово проработать... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T20:17+0300
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ВАШИНГТОН, 15 сен – ПРАЙМ. Министерство финансов США в настоящее время изучает инициативу о единовременных выплатах американским гражданам в размере 5000 долларов и готово проработать этот вопрос с руководством Палаты представителей в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах, заявил глава ведомства Скотт Бессент. "В настоящее время мы в минфине изучаем этот вопрос (о выплатах 5000 долларов – ред.), и когда республиканцы победят в ноябре, если потребуется, я с нетерпением жду возможности поработать над этим со спикером (Палаты представителей Майком – ред.) Джонсоном", — сказал Бессент в ходе слушаний в комитете по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США. При этом Бессент, отвечая на опасения о рисках для и без того рекордного госдолга США, заявил, что существуют способы реализовать такую меру без роста дефицита федерального бюджета, однако не стал раскрывать конкретных механизмов. Президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев в Далласе на минувшей неделе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если партия получит контроль над обеими палатами конгресса после выборов 3 ноября. Он дал стопроцентную гарантию, что сдержит обещание. Трамп заявил, что поддержка парламента для этого ему может не потребоваться. Бюджетное управление конгресса ранее сообщило, что в американской казне в этом году зафиксирован дефицит в размере 2 триллионов долларов. Разница между расходной и доходной частью бюджета является основной причиной роста государственного долга США, который ранее превысил рекордные 40 триллионов долларов. Трамп заявил, что не обеспокоен влиянием возможной выплаты на дефицит.
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финансы, мировая экономика, сша, скотт бессент, дональд трамп
Финансы, Мировая экономика, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Минфин США прокомментировал идею Трампа о выплатах американцам
Бессент: Минфин США изучает идею о выплатах американцам в случае победы республиканцев
ВАШИНГТОН, 15 сен – ПРАЙМ. Министерство финансов США в настоящее время изучает инициативу о единовременных выплатах американским гражданам в размере 5000 долларов и готово проработать этот вопрос с руководством Палаты представителей в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах, заявил глава ведомства Скотт Бессент.
"В настоящее время мы в минфине изучаем этот вопрос (о выплатах 5000 долларов – ред.), и когда республиканцы победят в ноябре, если потребуется, я с нетерпением жду возможности поработать над этим со спикером (Палаты представителей Майком – ред.) Джонсоном", — сказал Бессент в ходе слушаний в комитете по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США.
При этом Бессент, отвечая на опасения о рисках для и без того рекордного госдолга США, заявил, что существуют способы реализовать такую меру без роста дефицита федерального бюджета, однако не стал раскрывать конкретных механизмов.
Президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев в Далласе на минувшей неделе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если партия получит контроль над обеими палатами конгресса после выборов 3 ноября. Он дал стопроцентную гарантию, что сдержит обещание. Трамп заявил, что поддержка парламента для этого ему может не потребоваться.
Бюджетное управление конгресса ранее сообщило, что в американской казне в этом году зафиксирован дефицит в размере 2 триллионов долларов. Разница между расходной и доходной частью бюджета является основной причиной роста государственного долга США, который ранее превысил рекордные 40 триллионов долларов.
Трамп заявил, что не обеспокоен влиянием возможной выплаты на дефицит.