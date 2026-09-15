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Военная операция против Ирана обошлась США в 38 миллиардов долларов
Военная операция против Ирана обошлась США в 38 миллиардов долларов - 15.09.2026, ПРАЙМ
Военная операция против Ирана обошлась США в 38 миллиардов долларов
Боевые действия против Ирана по состоянию на 1 августа 2026 года обошлись министерству обороны США примерно в 38 миллиардов долларов, а каждый последующий месяц | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T22:34+0300
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ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Боевые действия против Ирана по состоянию на 1 августа 2026 года обошлись министерству обороны США примерно в 38 миллиардов долларов, а каждый последующий месяц кампании будет стоить американскому бюджету от двух до трех миллиардов долларов, следует из нового доклада Бюджетного управления конгресса США. "По состоянию на 1 августа вооруженный конфликт с Ираном обошелся министерству обороны США примерно в 38 миллиардов долларов… Если накал боевых действий сохранится на столь же низком уровне, как в мае и июне, каждый дополнительный месяц конфликта будет обходиться в 2 миллиарда долларов; если же интенсивность возрастет примерно до уровня июля, ежемесячные затраты увеличатся до 3 миллиардов долларов", - говорится в докладе. Сумма расходов Пентагона отражает затраты на восполнение израсходованных боеприпасов и потерянной в боях техники, возросший налет часов авиации, проведение сопутствующих операций и возросшие расходы на топливо, отмечается в докладе. Там также уточняется, что в июне администрация запросила у конгресса 87,6 миллиарда дополнительных средств, из которых 67,1 миллиарда - непосредственно для Пентагона, при этом прямые военные расходы в этом запросе - 42,3 миллиарда - примерно на 10% превысили оценку Бюджетного управления. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
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мировая экономика, сша, иран, израиль
Мировая экономика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
Военная операция против Ирана обошлась США в 38 миллиардов долларов
Конгресс: военная операция США против Ирана обошлась Пентагону в 38 миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Боевые действия против Ирана по состоянию на 1 августа 2026 года обошлись министерству обороны США примерно в 38 миллиардов долларов, а каждый последующий месяц кампании будет стоить американскому бюджету от двух до трех миллиардов долларов, следует из нового доклада Бюджетного управления конгресса США.
"По состоянию на 1 августа вооруженный конфликт с Ираном
обошелся министерству обороны США
примерно в 38 миллиардов долларов… Если накал боевых действий сохранится на столь же низком уровне, как в мае и июне, каждый дополнительный месяц конфликта будет обходиться в 2 миллиарда долларов; если же интенсивность возрастет примерно до уровня июля, ежемесячные затраты увеличатся до 3 миллиардов долларов", - говорится в докладе.
Сумма расходов Пентагона отражает затраты на восполнение израсходованных боеприпасов и потерянной в боях техники, возросший налет часов авиации, проведение сопутствующих операций и возросшие расходы на топливо, отмечается в докладе.
Там также уточняется, что в июне администрация запросила у конгресса 87,6 миллиарда дополнительных средств, из которых 67,1 миллиарда - непосредственно для Пентагона, при этом прямые военные расходы в этом запросе - 42,3 миллиарда - примерно на 10% превысили оценку Бюджетного управления.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.