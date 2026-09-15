https://1prime.ru/20260915/stavka-873316660.html

Ставка RUONIA 14 сентября выросла на 0,16 п.п. - до 13,99%

Ставка RUONIA 14 сентября выросла на 0,16 п.п. - до 13,99% - 15.09.2026, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 14 сентября выросла на 0,16 п.п. - до 13,99%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 14 сентября, выросла на... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T15:12+0300

2026-09-15T15:12+0300

2026-09-15T15:12+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 14 сентября, выросла на 0,16 процентного пункта и составила 13,99%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 620,51 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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