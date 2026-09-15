https://1prime.ru/20260915/stavka-873316660.html
Ставка RUONIA 14 сентября выросла на 0,16 п.п. - до 13,99%
Ставка RUONIA 14 сентября выросла на 0,16 п.п. - до 13,99% - 15.09.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 14 сентября выросла на 0,16 п.п. - до 13,99%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 14 сентября, выросла на... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T15:12+0300
2026-09-15T15:12+0300
2026-09-15T15:12+0300
финансы
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банк россии
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 14 сентября, выросла на 0,16 процентного пункта и составила 13,99%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 620,51 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Ставка RUONIA 14 сентября выросла на 0,16 п.п. - до 13,99%
Ставка RUONIA 14 сентября выросла на 0,16 п.п. и составила 13,99%
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 14 сентября, выросла на 0,16 процентного пункта и составила 13,99%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 620,51 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.