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Суд рассмотрит требование "Траста" к экс-владельцу Бинбанка 29 сентября - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Суд рассмотрит требование "Траста" к экс-владельцу Бинбанка 29 сентября
Суд рассмотрит требование "Траста" к экс-владельцу Бинбанка 29 сентября - 15.09.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит требование "Траста" к экс-владельцу Бинбанка 29 сентября
Арбитражный суд Московской области назначил на 29 сентября рассмотрение заявления банка "Траст" о включении задолженности перед ним в размере около 283,9... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:26+0300
2026-09-15T14:33+0300
банки
финансы
бизнес
московская область
рост банк
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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области назначил на 29 сентября рассмотрение заявления банка "Траст" о включении задолженности перед ним в размере около 283,9 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом экс-бенефициара Бинбанка и "Рост банка" Микаила Шишханова, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Это заявление было подано в деле о банкротстве Шишханова еще в 2024 году. Его рассмотрение приостанавливалось до завершения спора по иску "Траста" о взыскании с Шишханова и троих других бывших контролирующих лиц "Рост банка" около 283,9 миллиарда рублей убытков, связанных с необходимостью санации этого банка, впоследствии присоединенного к "Трасту", за счет госсредств. В итоге арбитражные суды двух инстанций в том деле взыскали с Шишханова чуть более 83,8 миллиарда рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2023 года по заявлению Шишханова признал его банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Представитель Шишханова при рассмотрении обоснованности заявления о банкротстве говорил, что неисполненные обязательства должника перед кредиторами оцениваются в 853 миллиарда рублей, что в 12 тысяч раз превышает стоимость его активов. По словам юриста, Шишханов нигде не работает, не имеет источников дохода, у него есть только две квартиры.
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банки, финансы, бизнес, московская область, рост банк
Банки, Финансы, Бизнес, Московская область, Рост банк
14:26 15.09.2026 (обновлено: 14:33 15.09.2026)
 
Суд рассмотрит требование "Траста" к экс-владельцу Бинбанка 29 сентября

Суд рассмотрит требование "Траста" к экс-владельцу Бинбанка на 283,9 миллиарда рублей

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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области назначил на 29 сентября рассмотрение заявления банка "Траст" о включении задолженности перед ним в размере около 283,9 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом экс-бенефициара Бинбанка и "Рост банка" Микаила Шишханова, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Это заявление было подано в деле о банкротстве Шишханова еще в 2024 году. Его рассмотрение приостанавливалось до завершения спора по иску "Траста" о взыскании с Шишханова и троих других бывших контролирующих лиц "Рост банка" около 283,9 миллиарда рублей убытков, связанных с необходимостью санации этого банка, впоследствии присоединенного к "Трасту", за счет госсредств.
В итоге арбитражные суды двух инстанций в том деле взыскали с Шишханова чуть более 83,8 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Московской области в июле 2023 года по заявлению Шишханова признал его банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Представитель Шишханова при рассмотрении обоснованности заявления о банкротстве говорил, что неисполненные обязательства должника перед кредиторами оцениваются в 853 миллиарда рублей, что в 12 тысяч раз превышает стоимость его активов.
По словам юриста, Шишханов нигде не работает, не имеет источников дохода, у него есть только две квартиры.
 
БанкиФинансыБизнесМосковская областьРост банк
 
 
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