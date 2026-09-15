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Tenet начал продажи кроссовера Tenet T9

Tenet начал продажи кроссовера Tenet T9 - 15.09.2026, ПРАЙМ

Tenet начал продажи кроссовера Tenet T9

Кроссовер Tenet T9 поступил в продажу по цене от 3,75 миллиона рублей, первые автомобили уже поставляются в официальные дилерские центры, сообщила компания. | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T17:52+0300

2026-09-15T17:52+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Кроссовер Tenet T9 поступил в продажу по цене от 3,75 миллиона рублей, первые автомобили уже поставляются в официальные дилерские центры, сообщила компания. "Tenet начинает поставки в дилерскую сеть новой модели в линейке бренда - флагманского семейного полноразмерного кроссовера Tenet T9", - говорится в сообщении. "Новинка представлена в двух комплектациях. Стоимость пятиместного кроссовера в версии "Прайм" составляет 3 749 000 рублей, в версии "Ультра" - 4 099 000 рублей, учитывая специальное предложение… Первые Tenet T9 уже начали поступать в официальные дилерские центры бренда", - добавляется там. Первым на рынок выходит автомобиль в пятиместной компоновке. Длина машины составляет 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм. Автомобиль располагает вместительным багажником, объем которого может достигать 2065 литров. Автомобиль оборудован двухлитровым двигателем мощностью 245 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час занимает 9,3 секунды. Производство полного цикла Tenet Т9 организовано на мощностях автомобильного завода холдинга "АГР" (владелец бывшего завода Volkswagen в Калуге) и компании Defetoo в Калужской области.

калуга

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бизнес, россия, калуга, калужская область, агр, volkswagen