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Главный трейдер США: Трамп обошел весь конгресс по сделкам, пишет Bloomberg
Главный трейдер США: Трамп обошел весь конгресс по сделкам, пишет Bloomberg - 15.09.2026, ПРАЙМ
Главный трейдер США: Трамп обошел весь конгресс по сделкам, пишет Bloomberg
С момента возвращения на пост президента США Дональд Трамп совершил больше сделок с ценными бумагами, чем все члены Конгресса вместе взятые, пишет Bloomberg. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T22:24+0300
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. С момента возвращения на пост президента США Дональд Трамп совершил больше сделок с ценными бумагами, чем все члены Конгресса вместе взятые, пишет Bloomberg."Трамп или управляющие его капиталом совершили почти 28 700 сделок за 17 месяцев", — отметили журналисты.По их оценке, за тот же период конгрессмены в общей сложности отчитались примерно о 22 200 подобных операциях.Журналисты подчеркнули, что президент США поддержал запрет на торговлю акциями для законодателей, при этом на главу государства эти ограничения распространяться не будут."Трамп — единственный президент США в нынешнем столетии, который раскрыл информацию об активной торговле отдельными акциями: в среднем около 80 сделок за каждый торговый день", — добавили авторы публикации.Они также указали на возможный конфликт интересов в сделках американского лидера. Тем не менее, журналисты признали, что шансы на принятие запрета на торговлю акциями для Конгресса, а тем более для президента, остаются низкими.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, акции
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Акции
Главный трейдер США: Трамп обошел весь конгресс по сделкам, пишет Bloomberg
Bloomberg: Трамп совершил больше сделок с ценными бумагами, чем все члены конгресса
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ.
С момента возвращения на пост президента США Дональд Трамп совершил больше сделок с ценными бумагами, чем все члены Конгресса вместе взятые, пишет Bloomberg
.
"Трамп
или управляющие его капиталом совершили почти 28 700 сделок за 17 месяцев", — отметили журналисты.
По их оценке, за тот же период конгрессмены в общей сложности отчитались примерно о 22 200 подобных операциях.
Журналисты подчеркнули, что президент США
поддержал запрет на торговлю акциями для законодателей, при этом на главу государства эти ограничения распространяться не будут.
"Трамп — единственный президент США в нынешнем столетии, который раскрыл информацию об активной торговле отдельными акциями: в среднем около 80 сделок за каждый торговый день", — добавили авторы публикации.
Они также указали на возможный конфликт интересов в сделках американского лидера. Тем не менее, журналисты признали, что шансы на принятие запрета на торговлю акциями для Конгресса, а тем более для президента, остаются низкими.
Умереть за Трампа: СМИ раскрыли секрет власти американского президента