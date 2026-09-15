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Главный трейдер США: Трамп обошел весь конгресс по сделкам, пишет Bloomberg

Главный трейдер США: Трамп обошел весь конгресс по сделкам, пишет Bloomberg - 15.09.2026, ПРАЙМ

Главный трейдер США: Трамп обошел весь конгресс по сделкам, пишет Bloomberg

С момента возвращения на пост президента США Дональд Трамп совершил больше сделок с ценными бумагами, чем все члены Конгресса вместе взятые, пишет Bloomberg. | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T22:24+0300

2026-09-15T22:24+0300

2026-09-15T22:24+0300

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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. С момента возвращения на пост президента США Дональд Трамп совершил больше сделок с ценными бумагами, чем все члены Конгресса вместе взятые, пишет Bloomberg."Трамп или управляющие его капиталом совершили почти 28 700 сделок за 17 месяцев", — отметили журналисты.По их оценке, за тот же период конгрессмены в общей сложности отчитались примерно о 22 200 подобных операциях.Журналисты подчеркнули, что президент США поддержал запрет на торговлю акциями для законодателей, при этом на главу государства эти ограничения распространяться не будут."Трамп — единственный президент США в нынешнем столетии, который раскрыл информацию об активной торговле отдельными акциями: в среднем около 80 сделок за каждый торговый день", — добавили авторы публикации.Они также указали на возможный конфликт интересов в сделках американского лидера. Тем не менее, журналисты признали, что шансы на принятие запрета на торговлю акциями для Конгресса, а тем более для президента, остаются низкими.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, акции