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В ЦБ оценили прогноз по первичному дефициту бюджета России
В ЦБ оценили прогноз по первичному дефициту бюджета России - 15.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ оценили прогноз по первичному дефициту бюджета России
Прогноз ЦБ РФ по первичному дефициту бюджета России достаточно консервативен, риски того, что он будет превышен, невысоки, заявил директор департамента... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:24+0300
2026-09-15T13:24+0300
2026-09-15T13:24+0300
финансы
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Прогноз ЦБ РФ по первичному дефициту бюджета России достаточно консервативен, риски того, что он будет превышен, невысоки, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
Банк России в июле дал оценку возможной траектории структурного сальдо бюджета РФ: первичный структурный дефицит ожидается на уровне 2% ВВП в 2026 году, 1% в 2027 году и 0,5% в 2028 году. В 2029 году ЦБ ожидает бездефицитный бюджет. Как отмечала глава регулятора Эльвира Набиуллина, эта оценка будет уточняться после того, как правительство представит свой обновленный прогноз.
"Вы знаете, мне кажется, в этот раз мы подошли достаточно консервативно с точки зрения параметризации прогноза бюджета на следующую трехлетку. Поэтому в этом смысле вероятность превышения этих параметров... уже меньше, чем то, как мы думали в начале года", - сказал Ганган на форуме "Кэпитал Маркетс".
Набиуллина по итогам заседания по ставке в минувшую пятницу говорила, что регулятор не изменил свои оценки по бюджету, так как пока не получил новой информации по бюджетной политике, ожидает определения окончательных параметров бюджета на трехлетку в этом месяце.
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финансы, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Эльвира Набиуллина, Банк России
В ЦБ оценили прогноз по первичному дефициту бюджета России
Ганган: прогноз ЦБ по первичному дефициту бюджета достаточно консервативен
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Прогноз ЦБ РФ по первичному дефициту бюджета России достаточно консервативен, риски того, что он будет превышен, невысоки, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
Банк России в июле дал оценку возможной траектории структурного сальдо бюджета РФ: первичный структурный дефицит ожидается на уровне 2% ВВП в 2026 году, 1% в 2027 году и 0,5% в 2028 году. В 2029 году ЦБ ожидает бездефицитный бюджет. Как отмечала глава регулятора Эльвира Набиуллина, эта оценка будет уточняться после того, как правительство представит свой обновленный прогноз.
"Вы знаете, мне кажется, в этот раз мы подошли достаточно консервативно с точки зрения параметризации прогноза бюджета на следующую трехлетку. Поэтому в этом смысле вероятность превышения этих параметров... уже меньше, чем то, как мы думали в начале года", - сказал Ганган на форуме "Кэпитал Маркетс".
Набиуллина по итогам заседания по ставке в минувшую пятницу говорила, что регулятор не изменил свои оценки по бюджету, так как пока не получил новой информации по бюджетной политике, ожидает определения окончательных параметров бюджета на трехлетку в этом месяце.