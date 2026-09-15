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ЦБ не наблюдает значимого замедления корпоративного кредитования
ЦБ не наблюдает значимого замедления корпоративного кредитования - 15.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ не наблюдает значимого замедления корпоративного кредитования
Банк России пока не наблюдает значимого замедления корпоративного кредитования, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:27+0300
2026-09-15T13:27+0300
2026-09-15T13:27+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Банк России пока не наблюдает значимого замедления корпоративного кредитования, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган.
"В целом значимого замедления корпоративного кредитования пока не наблюдается", – сказал он журналистам в кулуарах форума "Кэпитал Маркетс".
При этом сезонно в августе всегда достаточно высокая кредитная активность, напомнил Ганган. "Поэтому нужно будет посмотреть на поправку, связанную с сезонной волной", – указал он.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
ЦБ не наблюдает значимого замедления корпоративного кредитования
Банк России пока не наблюдает значимого замедления корпоративного кредитования
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Банк России пока не наблюдает значимого замедления корпоративного кредитования, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган.
"В целом значимого замедления корпоративного кредитования пока не наблюдается", – сказал он журналистам в кулуарах форума "Кэпитал Маркетс".
При этом сезонно в августе всегда достаточно высокая кредитная активность, напомнил Ганган. "Поэтому нужно будет посмотреть на поправку, связанную с сезонной волной", – указал он.