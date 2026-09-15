https://1prime.ru/20260915/tsb-873311342.html
ЦБ в октябре оценит пространство для возможного снижения ключевой ставки
ЦБ в октябре оценит пространство для возможного снижения ключевой ставки - 15.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ в октябре оценит пространство для возможного снижения ключевой ставки
Банк России в октябре оценит пространство для возможного снижения ключевой ставки, ждет поступления новых данных, в том числе по ситуации на топливном рынке,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:55+0300
2026-09-15T13:55+0300
2026-09-15T13:55+0300
банки
финансы
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873311342.jpg?1789469738
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Банк России в октябре оценит пространство для возможного снижения ключевой ставки, ждет поступления новых данных, в том числе по ситуации на топливном рынке, заявил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган.
"Банк России будет в октябре пересматривать свой прогноз, посмотрим. Сейчас июльский прогноз предполагал как неизменность до конца года ключевой ставки, так и небольшое снижение", - сказал он на форуме "Кэпитал Маркетс", отвечая на вопрос, появится ли пространство для снижения ключевой ставки в декабре или раньше.
Ганган также пояснил, что сам сигнал регулятор не менял. "То решение, которое было принято, укладывалось в июльский прогноз. Выводы о том, что каким-то образом в явном виде изменился сигнал, – это интерпретация в том числе аналитического сообщества", - добавил он.
По словам Гангана, ЦБ взял паузу в сентябре, чтобы лучше понять исходя из входящих данных, реализуются ли ключевые предпосылки, которые были заложены регулятором в базовый прогноз.
"Нам требуется дополнительная информация, которую мы активно проанализируем в октябре и соответственно актуализируем свой базовый прогноз", – ответил он на вопрос о влиянии ситуации на топливном рынке на решение ЦБ по ставке на сентябрьском заседании.
Регулятор по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу сохранил ключевую ставку – на уровне 14% годовых.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, банк россии
Банки, Финансы, Банк России
ЦБ в октябре оценит пространство для возможного снижения ключевой ставки
Банк России в октябре оценит пространство для возможного снижения ключевой ставки
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Банк России в октябре оценит пространство для возможного снижения ключевой ставки, ждет поступления новых данных, в том числе по ситуации на топливном рынке, заявил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган.
"Банк России будет в октябре пересматривать свой прогноз, посмотрим. Сейчас июльский прогноз предполагал как неизменность до конца года ключевой ставки, так и небольшое снижение", - сказал он на форуме "Кэпитал Маркетс", отвечая на вопрос, появится ли пространство для снижения ключевой ставки в декабре или раньше.
Ганган также пояснил, что сам сигнал регулятор не менял. "То решение, которое было принято, укладывалось в июльский прогноз. Выводы о том, что каким-то образом в явном виде изменился сигнал, – это интерпретация в том числе аналитического сообщества", - добавил он.
По словам Гангана, ЦБ взял паузу в сентябре, чтобы лучше понять исходя из входящих данных, реализуются ли ключевые предпосылки, которые были заложены регулятором в базовый прогноз.
"Нам требуется дополнительная информация, которую мы активно проанализируем в октябре и соответственно актуализируем свой базовый прогноз", – ответил он на вопрос о влиянии ситуации на топливном рынке на решение ЦБ по ставке на сентябрьском заседании.
Регулятор по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу сохранил ключевую ставку – на уровне 14% годовых.