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ЦБ: кредитование юрлиц в августе замедлилось, но осталось высоким - 15.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ: кредитование юрлиц в августе замедлилось, но осталось высоким
ЦБ: кредитование юрлиц в августе замедлилось, но осталось высоким - 15.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ: кредитование юрлиц в августе замедлилось, но осталось высоким
Кредитование юрлиц в августе немного замедлилось, но осталось высоким, кредитование физлиц - заметно ускорилось, говорится в информационно-аналитическом... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T18:32+0300
2026-09-15T18:32+0300
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банк россии
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Кредитование юрлиц в августе немного замедлилось, но осталось высоким, кредитование физлиц - заметно ускорилось, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "В августе, по оперативным данным, рост требований к организациям немного замедлился, но остался высоким, а рост требований к населению с учетом сделок по секьюритизации заметно ускорился", - говорится в документе. Также сообщается, что в июле рост кредитования экономики ускорился (1,7%, июнь: 0,4%), в основном за счет корпоративного сегмента, в том числе из‑за разового эффекта, связанного со структурой проведения отдельных сделок. Кредитование юрлиц увеличилось на 2,1% после 0,2% в июне. В основном росли рублевые кредиты и займы нефинансовым компаниям. Вложения банков в корпоративные облигации также увеличились. Кредитование физлиц в июле замедлилось до 0,5% после 0,9% в июне. Умеренной динамике в основном способствовал ипотечный сегмент: прирост задолженности населения по ипотеке снизился до 0,4% после июньского всплеска спроса на семейную ипотеку. Отмечается, что выдачи рублевой ипотеки составили 363 миллиарда рублей, чуть более половины пришлось на льготные программы. Рост неипотечной задолженности в июле с учетом сделок по секьюритизации оставался близким к среднему темпу за май-июнь. В годовом выражении рост кредитования юрлиц ускорился до 12,1%, кредитования физлиц – до 6,4%. В результате требования к экономике в июле обеспечили 12 процентных пунктов (+0,8 процентного пункта к июню) годового изменения широкой денежной массы, сообщается в документе.
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банки, финансы, россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
18:32 15.09.2026
 
ЦБ: кредитование юрлиц в августе замедлилось, но осталось высоким

ЦБ: кредитование юрлиц в августе немного замедлилось, но осталось высоким

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Кредитование юрлиц в августе немного замедлилось, но осталось высоким, кредитование физлиц - заметно ускорилось, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".
"В августе, по оперативным данным, рост требований к организациям немного замедлился, но остался высоким, а рост требований к населению с учетом сделок по секьюритизации заметно ускорился", - говорится в документе.
Также сообщается, что в июле рост кредитования экономики ускорился (1,7%, июнь: 0,4%), в основном за счет корпоративного сегмента, в том числе из‑за разового эффекта, связанного со структурой проведения отдельных сделок.
Кредитование юрлиц увеличилось на 2,1% после 0,2% в июне. В основном росли рублевые кредиты и займы нефинансовым компаниям. Вложения банков в корпоративные облигации также увеличились.
Кредитование физлиц в июле замедлилось до 0,5% после 0,9% в июне. Умеренной динамике в основном способствовал ипотечный сегмент: прирост задолженности населения по ипотеке снизился до 0,4% после июньского всплеска спроса на семейную ипотеку.
Отмечается, что выдачи рублевой ипотеки составили 363 миллиарда рублей, чуть более половины пришлось на льготные программы. Рост неипотечной задолженности в июле с учетом сделок по секьюритизации оставался близким к среднему темпу за май-июнь.
В годовом выражении рост кредитования юрлиц ускорился до 12,1%, кредитования физлиц – до 6,4%. В результате требования к экономике в июле обеспечили 12 процентных пунктов (+0,8 процентного пункта к июню) годового изменения широкой денежной массы, сообщается в документе.
 
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