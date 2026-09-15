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Цена дизтоплива на АЗС Турции вплотную подобралась к 100 лирам

Цена дизтоплива на АЗС Турции вплотную подобралась к 100 лирам - 15.09.2026, ПРАЙМ

Цена дизтоплива на АЗС Турции вплотную подобралась к 100 лирам

Цена дизельного топлива на АЗС Турции в ночь на вторник вплотную подобралась к 100 лирам впервые в истории, передает корреспондент РИА Новости. | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T01:17+0300

2026-09-15T01:17+0300

2026-09-15T01:17+0300

турция

стамбул

анталья

мехмет шимшек

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СТАМБУЛ, 15 сен - ПРАЙМ. Цена дизельного топлива на АЗС Турции в ночь на вторник вплотную подобралась к 100 лирам впервые в истории, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на вторник цены на этот вид топлива были увеличены на 7%, или 6,62 лиры. За счет этого дизельное топливо стоит на АЗС в Стамбуле около 95,6 лиры (1,97 доллара), в Анкаре - 96,7. В курортной Анталье литр дизтоплива стоит уже более 98 лир (2,02 доллара). Аномальных очередей на заправках в европейской части в Стамбула вечером в понедельник не наблюдалось, хотя о повышении цен было известно заранее. Самые высокие цены зафиксированы в провинциях на востоке страны - Ван, Мардын, Муш, Тунджели, Ыгдыр, Ширнак. Рекорд установлен в провинции Хаккяри на юго-востоке - 98,47 лир за литр (2,02 доллара). Стоимость литра бензина на АЗС Турции с субботы впервые в истории страны перешагнула за отметку в 80 лир. В туристических провинция Мугла и Анталья литр обойдется в 82,5 лиры (1,7 доллара). Цены на бензин, дизельное топливо, газ и другие подобные топливные продукты устанавливаются турецкими властями еженедельно и в значительной степени зависят от мировых цен на нефть и газ. Турция импортирует значительное количество нефти и дизельного топлива. Так, РФ увеличила экспорт дизтоплива в Турцию в июне на 6,3%, до 772 тысяч тонн, сообщало Управление по регулированию энергорынков (EPDK). Цены выросли не столь сильно за счет введенного еще весной властями Турции механизма субсидий. Аналогичная мера действовала в Турции до 2021 года. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек пояснял, что власти страны в случае резкого роста цен на топливо будут субсидировать до 75% роста цен, направив на это собранные налоги.

турция

стамбул

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турция, стамбул, анталья, мехмет шимшек