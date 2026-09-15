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Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду - 15.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,85 копейки - до 12,5538 рубля, доллара - снизился на 10,01 копейки, до 84,2362 рубля,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:12+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,85 копейки - до 12,5538 рубля, доллара - снизился на 10,01 копейки, до 84,2362 рубля, евро - на 46,14 копейки, до 97,3012 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии, валюта
Рынок, США, Банк России, валюта
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня на среду - 12,55 руб, доллара - 84,24 руб, евро - 97,30 руб