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Туристы из Азии и Ближнего Востока назвали символы России

Туристы из Азии и Ближнего Востока назвали символы России - 15.09.2026, ПРАЙМ

Туристы из Азии и Ближнего Востока назвали символы России

Иностранные туристы из Азии и Ближнего Востока назвали символы России, к ним, например, относятся Кремль и Красная площадь, Эрмитаж и Петергоф, Байкал и остров... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T18:38+0300

2026-09-15T18:38+0300

2026-09-15T18:38+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Иностранные туристы из Азии и Ближнего Востока назвали символы России, к ним, например, относятся Кремль и Красная площадь, Эрмитаж и Петергоф, Байкал и остров Ольхон, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). ЦСР в июне-августе провел опрос иностранных туристов, посетивших Россию в течение последних 12 месяцев из 11 стран Азии и Ближнего Востока. "Иностранные туристы, посетившие Россию, прежде всего, связывают страну с историческими городами, архитектурой, природными достопримечательностями и национальной кухней. Главными символами России в открытых ответах стали Кремль, Красная площадь, Арбат, Эрмитаж, Петергоф, Зимний дворец, разводные мосты, Байкал и остров Ольхон", - говорится в исследовании. При этом для туристов из Азии чуть большее значение имеют история, музеи и культурное наследие страны, а туристы с Ближнего Востока чаще говорят о запросе на комфортную городскую поездку, качественное размещение, трансферы и предсказуемый уровень обслуживания. Исследование ЦСР показало, что иностранные туристы высоко оценивают содержательную сторону путешествия по России, но сталкиваются с затруднениями при его организации. "Основной проблемой поездки остается языковой барьер. С ним столкнулись 67% опрошенных интуристов из Азии и 51% путешественников с Ближнего Востока. Владение иностранными языками среди работников туристической отрасли получило самые низкие оценки среди элементов сервиса. При этом интуристы отмечают улучшение ситуации с платежными сервисами", - указали в ЦСР. В организации уверены, что дальнейшее улучшение языкового сопровождения, навигации и платежной инфраструктуры может значительно повлиять на рост туристического потока из-за рубежа.

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ближний восток

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бизнес, туризм, россия, азия, ближний восток, байкал, цср