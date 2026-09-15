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На Украине планируют увеличить расходы на телемарафон - 15.09.2026, ПРАЙМ
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На Украине планируют увеличить расходы на телемарафон
На Украине планируют увеличить расходы на телемарафон - 15.09.2026, ПРАЙМ
На Украине планируют увеличить расходы на телемарафон
Кабинет министров Украины планирует в 2027 году увеличить расходы на трансляцию украинского телемарафона, несмотря на катастрофическую нехватку средств в... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T19:34+0300
2026-09-15T19:34+0300
финансы
украина
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Кабинет министров Украины планирует в 2027 году увеличить расходы на трансляцию украинского телемарафона, несмотря на катастрофическую нехватку средств в бюджете, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). "Я всегда люблю оценивать каждый проект бюджета (Владимира – ред.) Зеленского на следующий год по очень простому вопросу: оставили ли там марафон или нет? В то время, когда нам катастрофически не хватает денег, в проекте бюджета на 2027 год "марафон" остается… 1,6 миллиарда гривен (35,8 миллиона долларов – ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По словам Железняка, финансирование украинского телемарафона увеличено на 4% по сравнению с прошлым годом. Депутат уточнил, что если раньше телемарафон курировался министерством культуры Украины, то в следующем году его планируют передать в управление кабинету министров страны. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в апреле, что бюджету Украины ежемесячные расходы на телемарафон обходятся в несколько миллионов долларов. В конце декабря украинские депутаты, в том числе от партии "Голос" и партии экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская Солидарность" выражали недовольство выделением еще 109 миллионов гривен (2,6 миллиона долларов) на телемарафон вдобавок к уже направленным 2,7 миллиарда гривен (64 миллиона долларов) в 2025 году.
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финансы, украина
Финансы, УКРАИНА
19:34 15.09.2026
 
На Украине планируют увеличить расходы на телемарафон

Железняк: кабмин Украины планирует увеличить расходы на телемарафон в 2027 году

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Кабинет министров Украины планирует в 2027 году увеличить расходы на трансляцию украинского телемарафона, несмотря на катастрофическую нехватку средств в бюджете, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
"Я всегда люблю оценивать каждый проект бюджета (Владимира – ред.) Зеленского на следующий год по очень простому вопросу: оставили ли там марафон или нет? В то время, когда нам катастрофически не хватает денег, в проекте бюджета на 2027 год "марафон" остается… 1,6 миллиарда гривен (35,8 миллиона долларов – ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По словам Железняка, финансирование украинского телемарафона увеличено на 4% по сравнению с прошлым годом. Депутат уточнил, что если раньше телемарафон курировался министерством культуры Украины, то в следующем году его планируют передать в управление кабинету министров страны.
Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в апреле, что бюджету Украины ежемесячные расходы на телемарафон обходятся в несколько миллионов долларов.
В конце декабря украинские депутаты, в том числе от партии "Голос" и партии экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская Солидарность" выражали недовольство выделением еще 109 миллионов гривен (2,6 миллиона долларов) на телемарафон вдобавок к уже направленным 2,7 миллиарда гривен (64 миллиона долларов) в 2025 году.
 
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