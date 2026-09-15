https://1prime.ru/20260915/ukraina-873326997.html

"Денег мало": Украина прекратила финансирование почти всех сфер, кроме ВСУ

"Денег мало": Украина прекратила финансирование почти всех сфер, кроме ВСУ - 15.09.2026, ПРАЙМ

"Денег мало": Украина прекратила финансирование почти всех сфер, кроме ВСУ

Украина прекращает финансирование всех сфер, кроме социальных выплат, зарплат бюджетников и расходов на ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Ольга... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T20:50+0300

2026-09-15T20:50+0300

2026-09-15T20:50+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Украина прекращает финансирование всех сфер, кроме социальных выплат, зарплат бюджетников и расходов на ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк. "С сегодняшнего дня на Украине финансируются только социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете чрезвычайно мало", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата. По ее словам, дальнейшее поступление средств в бюджет Украины возможно лишь в виде западной финансовой помощи, для чего депутатам нужно принять ряд законопроектов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

https://1prime.ru/20260915/ukraina-873324974.html

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финансы, общество , украина, всу