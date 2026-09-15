https://1prime.ru/20260915/ukraina-873326997.html
"Денег мало": Украина прекратила финансирование почти всех сфер, кроме ВСУ
"Денег мало": Украина прекратила финансирование почти всех сфер, кроме ВСУ - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Денег мало": Украина прекратила финансирование почти всех сфер, кроме ВСУ
Украина прекращает финансирование всех сфер, кроме социальных выплат, зарплат бюджетников и расходов на ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Ольга... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T20:50+0300
2026-09-15T20:50+0300
2026-09-15T20:50+0300
экономика
финансы
общество
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/07/868989797_0:74:2000:1199_1920x0_80_0_0_520a390726f868e8e06ccb2f1bb3b92e.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Украина прекращает финансирование всех сфер, кроме социальных выплат, зарплат бюджетников и расходов на ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк. "С сегодняшнего дня на Украине финансируются только социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете чрезвычайно мало", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата. По ее словам, дальнейшее поступление средств в бюджет Украины возможно лишь в виде западной финансовой помощи, для чего депутатам нужно принять ряд законопроектов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
https://1prime.ru/20260915/ukraina-873324974.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/07/868989797_152:0:1849:1273_1920x0_80_0_0_56a42d509815008ac2235b1462cab993.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, общество , украина, всу
Экономика, Финансы, Общество , УКРАИНА, ВСУ
"Денег мало": Украина прекратила финансирование почти всех сфер, кроме ВСУ
Украина прекратила финансирование всех сфер, кроме соцвыплат, зарплат бюджетников и ВСУ
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Украина прекращает финансирование всех сфер, кроме социальных выплат, зарплат бюджетников и расходов на ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.
"С сегодняшнего дня на Украине финансируются только социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете чрезвычайно мало", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата.
По ее словам, дальнейшее поступление средств в бюджет Украины возможно лишь в виде западной финансовой помощи, для чего депутатам нужно принять ряд законопроектов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
На Украине планируют увеличить расходы на телемарафон