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"Денег мало": Украина прекратила финансирование почти всех сфер, кроме ВСУ - 15.09.2026, ПРАЙМ
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"Денег мало": Украина прекратила финансирование почти всех сфер, кроме ВСУ
"Денег мало": Украина прекратила финансирование почти всех сфер, кроме ВСУ - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Денег мало": Украина прекратила финансирование почти всех сфер, кроме ВСУ
Украина прекращает финансирование всех сфер, кроме социальных выплат, зарплат бюджетников и расходов на ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Ольга... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T20:50+0300
2026-09-15T20:50+0300
экономика
финансы
общество
украина
всу
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Украина прекращает финансирование всех сфер, кроме социальных выплат, зарплат бюджетников и расходов на ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк. "С сегодняшнего дня на Украине финансируются только социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете чрезвычайно мало", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата. По ее словам, дальнейшее поступление средств в бюджет Украины возможно лишь в виде западной финансовой помощи, для чего депутатам нужно принять ряд законопроектов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
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финансы, общество , украина, всу
Экономика, Финансы, Общество , УКРАИНА, ВСУ
20:50 15.09.2026
 
"Денег мало": Украина прекратила финансирование почти всех сфер, кроме ВСУ

Украина прекратила финансирование всех сфер, кроме соцвыплат, зарплат бюджетников и ВСУ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Украина прекращает финансирование всех сфер, кроме социальных выплат, зарплат бюджетников и расходов на ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.
"С сегодняшнего дня на Украине финансируются только социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете чрезвычайно мало", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата.
По ее словам, дальнейшее поступление средств в бюджет Украины возможно лишь в виде западной финансовой помощи, для чего депутатам нужно принять ряд законопроектов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Украина - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2026
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