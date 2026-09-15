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Экс-глава Минэнерго Украины не задекларировал аренду квартиры в Швейцарии
Экс-глава Минэнерго Украины не задекларировал аренду квартиры в Швейцарии - 15.09.2026, ПРАЙМ
Экс-глава Минэнерго Украины не задекларировал аренду квартиры в Швейцарии
Бывший украинский министр юстиции и энергетики Герман Галущенко не задекларировал аренду квартиры площадью 220 квадратных метров в Швейцарии, деньги на сумму... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T21:28+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Бывший украинский министр юстиции и энергетики Герман Галущенко не задекларировал аренду квартиры площадью 220 квадратных метров в Швейцарии, деньги на сумму около 12,5 миллиона гривен (279,9 тысячи долларов) и другое имущество, сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной рады Анастасия Радина со ссылкой на заключение национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). По словам главы комитета, экс-министр заплатил за аренду квартиры в Швейцарии около 4,5 миллиона гривен (100,7 тысячи долларов), он также арендует арестованный дом экс-главы МВД Виталия Захарченко, а незадекларированные деньги на сумму около 12,5 миллиона гривен были подарком. Радина уточнила, что получила заключение в ответ на свое официальное обращение в НАПК в январе 2026 года. Согласно заключению НАПК, в декларации Галущенко выявили признаки недостоверных сведений. По словам Радиной, информацию направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). "Галущенко не задекларировал аренду арестованного дома Захарченко, в котором в ноябре 2025 года его нашли детективы НАБУ…Квартиру площадью 220 квадратных метров в Швейцарии… оплатив аренду более приблизительно 4,5 миллиона гривен (100,7 тысячи долларов – ред.)… Денежный подарок размером… около 12,5 миллиона гривен (279,9 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице главы комитета Рады в социальной сети Facebook*. Как сообщила Радина, денежный подарок Галущенко получил от гражданина Виктора Артемова якобы на обучение своих детей в Швейцарии. По ее словам, в разъяснениях для НАПК Галущенко отметил, что якобы не знал, что за обучение его детей платит другое лицо, и не знал, сколько это обучение стоит. По словам Радиной, НАБУ эту версию полностью опровергает в рамках уголовного производства. Галущенко был арестован в феврале 2026 года по делу об отмывании денег. В апреле арест продлили еще на два месяца. Залог за экс-министра был снижен до 150 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов) 12 июня и 29 июня полностью внесен. Украинский телеканал "Общественное" сообщал, что три частных компании внесли за Галущенко 105 из 150 миллионов гривен залога (около 2,3 миллиона долларов). По данным телеканала, две частные фирмы внесли оставшиеся 45 миллионов гривен (997,7 тысячи долларов).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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мировая экономика, швейцария, набу, мвд, рада
Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, НАБУ, МВД, Рада
Экс-глава Минэнерго Украины не задекларировал аренду квартиры в Швейцарии
Радина: экс-глава Минэнерго Украины Галущенко не задекларировал аренду жилья в Швейцарии
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Бывший украинский министр юстиции и энергетики Герман Галущенко не задекларировал аренду квартиры площадью 220 квадратных метров в Швейцарии, деньги на сумму около 12,5 миллиона гривен (279,9 тысячи долларов) и другое имущество, сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной рады Анастасия Радина со ссылкой на заключение национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
По словам главы комитета, экс-министр заплатил за аренду квартиры в Швейцарии около 4,5 миллиона гривен (100,7 тысячи долларов), он также арендует арестованный дом экс-главы МВД Виталия Захарченко, а незадекларированные деньги на сумму около 12,5 миллиона гривен были подарком.
Радина уточнила, что получила заключение в ответ на свое официальное обращение в НАПК в январе 2026 года. Согласно заключению НАПК, в декларации Галущенко выявили признаки недостоверных сведений. По словам Радиной, информацию направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
"Галущенко не задекларировал аренду арестованного дома Захарченко, в котором в ноябре 2025 года его нашли детективы НАБУ…Квартиру площадью 220 квадратных метров в Швейцарии… оплатив аренду более приблизительно 4,5 миллиона гривен (100,7 тысячи долларов – ред.)… Денежный подарок размером… около 12,5 миллиона гривен (279,9 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице главы комитета Рады в социальной сети Facebook*.
Как сообщила Радина, денежный подарок Галущенко получил от гражданина Виктора Артемова якобы на обучение своих детей в Швейцарии. По ее словам, в разъяснениях для НАПК Галущенко отметил, что якобы не знал, что за обучение его детей платит другое лицо, и не знал, сколько это обучение стоит. По словам Радиной, НАБУ эту версию полностью опровергает в рамках уголовного производства.
Галущенко был арестован в феврале 2026 года по делу об отмывании денег. В апреле арест продлили еще на два месяца. Залог за экс-министра был снижен до 150 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов) 12 июня и 29 июня полностью внесен. Украинский телеканал "Общественное" сообщал, что три частных компании внесли за Галущенко 105 из 150 миллионов гривен залога (около 2,3 миллиона долларов). По данным телеканала, две частные фирмы внесли оставшиеся 45 миллионов гривен (997,7 тысячи долларов).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.