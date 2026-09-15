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Украина никогда не сможет вернуть западные кредиты, заявили в Словакии - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Украина никогда не сможет вернуть западные кредиты, заявили в Словакии
Украина никогда не сможет вернуть западные кредиты, заявили в Словакии - 15.09.2026, ПРАЙМ
Украина никогда не сможет вернуть западные кредиты, заявили в Словакии
Украина уже проиграла в конфликте, она никогда не сможет вернуть западные кредиты, считает бывший премьер-министр Словакии Владимир Мечиар. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T21:46+0300
2026-09-15T21:46+0300
мировая экономика
украина
словакия
запад
нато
кредиты
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БРАТИСЛАВА, 15 сен - ПРАЙМ. Украина уже проиграла в конфликте, она никогда не сможет вернуть западные кредиты, считает бывший премьер-министр Словакии Владимир Мечиар. "Украина проиграла - это факт, а то, что она воюет - это вопрос огромных поставок оружия, техники, помощи с разведывательной информацией и планированием операций со стороны государств-членов НАТО", - сказал Мечиар в интервью словацкому изданию Extra plus. Он отметил, что Украина финансирует внутреннее функционирование государства из кредитных средств, предоставляемых Западом. "Она когда-нибудь сможет заплатить по этим кредитам? Нет. Поэтому те, кто эти кредиты предоставляют, принуждают ее воевать дальше", - считает Мечиар. По его словам, Украина - это уже "побежденное государство", которое находится в полном распаде. Мечиар трижды занимал пост премьер-министра Словакии в 1990-е годы.
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мировая экономика, украина, словакия, запад, нато, кредиты
Мировая экономика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, ЗАПАД, НАТО, кредиты
21:46 15.09.2026
 
Украина никогда не сможет вернуть западные кредиты, заявили в Словакии

Экс-премьер Словакии Мечиар: Украина никогда не сможет вернуть западные кредиты

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БРАТИСЛАВА, 15 сен - ПРАЙМ. Украина уже проиграла в конфликте, она никогда не сможет вернуть западные кредиты, считает бывший премьер-министр Словакии Владимир Мечиар.
"Украина проиграла - это факт, а то, что она воюет - это вопрос огромных поставок оружия, техники, помощи с разведывательной информацией и планированием операций со стороны государств-членов НАТО", - сказал Мечиар в интервью словацкому изданию Extra plus.
Он отметил, что Украина финансирует внутреннее функционирование государства из кредитных средств, предоставляемых Западом.
"Она когда-нибудь сможет заплатить по этим кредитам? Нет. Поэтому те, кто эти кредиты предоставляют, принуждают ее воевать дальше", - считает Мечиар.
По его словам, Украина - это уже "побежденное государство", которое находится в полном распаде.
Мечиар трижды занимал пост премьер-министра Словакии в 1990-е годы.
 
Мировая экономикаУКРАИНАСЛОВАКИЯЗАПАДНАТОкредиты
 
 
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