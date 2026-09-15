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Узбекистан предложил Южной Корее участвовать в переработке минералов - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан предложил Южной Корее участвовать в переработке минералов
Узбекистан предложил Южной Корее участвовать в переработке минералов - 15.09.2026, ПРАЙМ
Узбекистан предложил Южной Корее участвовать в переработке минералов
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил компаниям из Южной Кореи участвовать в проектах по переработке критических минералов, сообщил его... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:42+0300
2026-09-15T12:42+0300
мировая экономика
узбекистан
южная корея
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 15 сен – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил компаниям из Южной Кореи участвовать в проектах по переработке критических минералов, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов. Президент Узбекистана 13-16 сентября находится с государственным визитом в Южной Корее. Во вторник Мирзиеев и премьер-министр Республики Корея Хан Сон Сук приняли участие в открытии совместного бизнес-форума. "В Узбекистане в сфере критических минералов в ближайшие годы предусмотрена реализация 120 проектов на сумму свыше 4 миллиардов долларов; предложено объединить природные ресурсы, человеческий капитал и растущий рынок Узбекистана с технологиями, инженерным опытом и мировыми брендами Кореи", - написал Асадов в своем Telegram-канале со ссылкой на выступление Мирзиеева на форуме. Президент Узбекистана отметил, что приоритетная задача для республики - не просто экспортировать сырье, а создавать в стране полноценные производственные цепочки: от глубокой переработки сырья до выпуска готовой высокотехнологичной продукции, добавил Асадов. В Узбекистане выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан. В ноябре 2025 года АО "Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ) сообщил, что приступил к созданию вольфрамового комплекса мощностью до 1 миллиона тонн руды в год на базе месторождения в Самаркандской области.
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мировая экономика, узбекистан, южная корея, шавкат мирзиеев
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Шавкат Мирзиеев
12:42 15.09.2026
 
Узбекистан предложил Южной Корее участвовать в переработке минералов

Президент Узбекистана Мирзиеев предложил компаниям из Южной Кореи участвовать в проектах

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ТАШКЕНТ, 15 сен – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил компаниям из Южной Кореи участвовать в проектах по переработке критических минералов, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
Президент Узбекистана 13-16 сентября находится с государственным визитом в Южной Корее. Во вторник Мирзиеев и премьер-министр Республики Корея Хан Сон Сук приняли участие в открытии совместного бизнес-форума.
"В Узбекистане в сфере критических минералов в ближайшие годы предусмотрена реализация 120 проектов на сумму свыше 4 миллиардов долларов; предложено объединить природные ресурсы, человеческий капитал и растущий рынок Узбекистана с технологиями, инженерным опытом и мировыми брендами Кореи", - написал Асадов в своем Telegram-канале со ссылкой на выступление Мирзиеева на форуме.
Президент Узбекистана отметил, что приоритетная задача для республики - не просто экспортировать сырье, а создавать в стране полноценные производственные цепочки: от глубокой переработки сырья до выпуска готовой высокотехнологичной продукции, добавил Асадов.
В Узбекистане выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан. В ноябре 2025 года АО "Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ) сообщил, что приступил к созданию вольфрамового комплекса мощностью до 1 миллиона тонн руды в год на базе месторождения в Самаркандской области.
 
Мировая экономикаУЗБЕКИСТАНЮЖНАЯ КОРЕЯШавкат Мирзиеев
 
 
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