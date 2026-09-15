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В Варшаве эвакуировали пассажиров аэропорта из-за бесхозного багажа - 15.09.2026, ПРАЙМ
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В Варшаве эвакуировали пассажиров аэропорта из-за бесхозного багажа
В Варшаве эвакуировали пассажиров аэропорта из-за бесхозного багажа - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Варшаве эвакуировали пассажиров аэропорта из-за бесхозного багажа
Эвакуация пассажиров проводится во вторник вечером в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве после обнаружения оставленного без присмотра багажа, сообщает... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T22:45+0300
2026-09-15T22:47+0300
бизнес
общество
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ВАРШАВА, 15 сен — ПРАЙМ. Эвакуация пассажиров проводится во вторник вечером в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве после обнаружения оставленного без присмотра багажа, сообщает телеканал TVN. "Экстренные службы получили сообщение о бесхозном багаже в зоне аэропорта. На место были направлены сотрудники пиротехнической группы Пограничной стражи для проверки предмета", - говорится в сообщении. Как сообщил представитель столичной полиции Павел Хмура, была эвакуирована зона вылета, включая терминалы A, B, C, D и E. На время проведения операции движение транспорта в зоне вылета было приостановлено. Информация о возможном наличии взрывного устройства на данный момент не подтверждалась.. При этом инцидент привел к нарушению работы аэропорта и временному ограничению доступа пассажиров в эвакуированную часть терминала.
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бизнес, общество
Бизнес, Общество
22:45 15.09.2026 (обновлено: 22:47 15.09.2026)
 
В Варшаве эвакуировали пассажиров аэропорта из-за бесхозного багажа

TVN: в Варшаве эвакуировали пассажиров аэропорта после обнаружения бесхозного багажа

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ВАРШАВА, 15 сен — ПРАЙМ. Эвакуация пассажиров проводится во вторник вечером в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве после обнаружения оставленного без присмотра багажа, сообщает телеканал TVN.
"Экстренные службы получили сообщение о бесхозном багаже в зоне аэропорта. На место были направлены сотрудники пиротехнической группы Пограничной стражи для проверки предмета", - говорится в сообщении.
Как сообщил представитель столичной полиции Павел Хмура, была эвакуирована зона вылета, включая терминалы A, B, C, D и E. На время проведения операции движение транспорта в зоне вылета было приостановлено.
Информация о возможном наличии взрывного устройства на данный момент не подтверждалась..
При этом инцидент привел к нарушению работы аэропорта и временному ограничению доступа пассажиров в эвакуированную часть терминала.
 
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