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"Вкусвилл" проверил партию шаурмы после обращения Роспотребнадзора - 15.09.2026, ПРАЙМ
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"Вкусвилл" проверил партию шаурмы после обращения Роспотребнадзора
"Вкусвилл" проверил партию шаурмы после обращения Роспотребнадзора - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Вкусвилл" проверил партию шаурмы после обращения Роспотребнадзора
"Вкусвилл" после обращения Роспотребнадзора провел внутреннюю проверку партий шаурмы - продукция соответствует требованиям, кишечной палочки в ней нет,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:49+0300
2026-09-15T13:49+0300
бизнес
россия
общество
роспотребнадзор
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Вкусвилл" после обращения Роспотребнадзора провел внутреннюю проверку партий шаурмы - продукция соответствует требованиям, кишечной палочки в ней нет, рассказали РИА Новости в компании. Как писали ранее Telegram-каналы, москвич попал в больницу с бактериальным гастроэнтеритом после того, как съел шаурму из "Вкусвилла", а контрольная закупка Роспотребнадзора выявила в продукте кишечную палочку. "Сразу после получения информации от Роспотребнадзора компания провела внутреннюю проверку… Мы провели дополнительные лабораторные исследования других партий этого блюда в независимых аккредитованных лабораториях, по которым не выявили отклонений по микробиологическим показателям: продукция соответствовала требованиям", - говорится в сообщении. В компании пояснили, что проводилась проверка других партий этого продукта, поскольку на дату получения обращения от регулятора срок годности указанной партии уже истек и продукция отсутствовала в реализации. "Покупатель по данной ситуации во "Вкусвилл" напрямую не обращался. И аналогичных жалоб на качество данного продукта от покупателей в компанию также не поступало", - добавили во "Вкусвилле". Там обратили внимание, что микробиологическая среда очень чувствительна, на нее могут влиять условия хранения и транспортировки, в особенности температурные нарушения. Однако изготовитель со своей стороны также усилил санитарно-гигиенический контроль на производстве - увеличены периодичность контроля чистоты рабочих поверхностей, мойки и дезинфекции, а также усилен входной контроль сырья и отгрузки готовой продукции. "Чтобы исключить любые риски и подтвердить безопасность продукции, "Вкусвилл" проведет дополнительный аудит поставщика - ООО "Кейтеринг Технолоджи". Мы продолжим внимательно следить за качеством этой продукции и держать ситуацию на особом контроле", - заключил ритейлер.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, россия, общество , роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Роспотребнадзор
13:49 15.09.2026
 
"Вкусвилл" проверил партию шаурмы после обращения Роспотребнадзора

"Вкусвилл" провел проверку партий шаурмы после обращения Роспотребнадзора

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Вкусвилл" после обращения Роспотребнадзора провел внутреннюю проверку партий шаурмы - продукция соответствует требованиям, кишечной палочки в ней нет, рассказали РИА Новости в компании.
Как писали ранее Telegram-каналы, москвич попал в больницу с бактериальным гастроэнтеритом после того, как съел шаурму из "Вкусвилла", а контрольная закупка Роспотребнадзора выявила в продукте кишечную палочку.
"Сразу после получения информации от Роспотребнадзора компания провела внутреннюю проверку… Мы провели дополнительные лабораторные исследования других партий этого блюда в независимых аккредитованных лабораториях, по которым не выявили отклонений по микробиологическим показателям: продукция соответствовала требованиям", - говорится в сообщении.
В компании пояснили, что проводилась проверка других партий этого продукта, поскольку на дату получения обращения от регулятора срок годности указанной партии уже истек и продукция отсутствовала в реализации.
"Покупатель по данной ситуации во "Вкусвилл" напрямую не обращался. И аналогичных жалоб на качество данного продукта от покупателей в компанию также не поступало", - добавили во "Вкусвилле".
Там обратили внимание, что микробиологическая среда очень чувствительна, на нее могут влиять условия хранения и транспортировки, в особенности температурные нарушения. Однако изготовитель со своей стороны также усилил санитарно-гигиенический контроль на производстве - увеличены периодичность контроля чистоты рабочих поверхностей, мойки и дезинфекции, а также усилен входной контроль сырья и отгрузки готовой продукции.
"Чтобы исключить любые риски и подтвердить безопасность продукции, "Вкусвилл" проведет дополнительный аудит поставщика - ООО "Кейтеринг Технолоджи". Мы продолжим внимательно следить за качеством этой продукции и держать ситуацию на особом контроле", - заключил ритейлер.
 
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