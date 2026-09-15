https://1prime.ru/20260915/vkusvill-873310986.html
"Вкусвилл" проверил партию шаурмы после обращения Роспотребнадзора
"Вкусвилл" проверил партию шаурмы после обращения Роспотребнадзора - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Вкусвилл" проверил партию шаурмы после обращения Роспотребнадзора
"Вкусвилл" после обращения Роспотребнадзора провел внутреннюю проверку партий шаурмы - продукция соответствует требованиям, кишечной палочки в ней нет,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:49+0300
2026-09-15T13:49+0300
2026-09-15T13:49+0300
бизнес
россия
общество
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873310986.jpg?1789469368
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Вкусвилл" после обращения Роспотребнадзора провел внутреннюю проверку партий шаурмы - продукция соответствует требованиям, кишечной палочки в ней нет, рассказали РИА Новости в компании.
Как писали ранее Telegram-каналы, москвич попал в больницу с бактериальным гастроэнтеритом после того, как съел шаурму из "Вкусвилла", а контрольная закупка Роспотребнадзора выявила в продукте кишечную палочку.
"Сразу после получения информации от Роспотребнадзора компания провела внутреннюю проверку… Мы провели дополнительные лабораторные исследования других партий этого блюда в независимых аккредитованных лабораториях, по которым не выявили отклонений по микробиологическим показателям: продукция соответствовала требованиям", - говорится в сообщении.
В компании пояснили, что проводилась проверка других партий этого продукта, поскольку на дату получения обращения от регулятора срок годности указанной партии уже истек и продукция отсутствовала в реализации.
"Покупатель по данной ситуации во "Вкусвилл" напрямую не обращался. И аналогичных жалоб на качество данного продукта от покупателей в компанию также не поступало", - добавили во "Вкусвилле".
Там обратили внимание, что микробиологическая среда очень чувствительна, на нее могут влиять условия хранения и транспортировки, в особенности температурные нарушения. Однако изготовитель со своей стороны также усилил санитарно-гигиенический контроль на производстве - увеличены периодичность контроля чистоты рабочих поверхностей, мойки и дезинфекции, а также усилен входной контроль сырья и отгрузки готовой продукции.
"Чтобы исключить любые риски и подтвердить безопасность продукции, "Вкусвилл" проведет дополнительный аудит поставщика - ООО "Кейтеринг Технолоджи". Мы продолжим внимательно следить за качеством этой продукции и держать ситуацию на особом контроле", - заключил ритейлер.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Роспотребнадзор
"Вкусвилл" проверил партию шаурмы после обращения Роспотребнадзора
"Вкусвилл" провел проверку партий шаурмы после обращения Роспотребнадзора
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Вкусвилл" после обращения Роспотребнадзора провел внутреннюю проверку партий шаурмы - продукция соответствует требованиям, кишечной палочки в ней нет, рассказали РИА Новости в компании.
Как писали ранее Telegram-каналы, москвич попал в больницу с бактериальным гастроэнтеритом после того, как съел шаурму из "Вкусвилла", а контрольная закупка Роспотребнадзора выявила в продукте кишечную палочку.
"Сразу после получения информации от Роспотребнадзора компания провела внутреннюю проверку… Мы провели дополнительные лабораторные исследования других партий этого блюда в независимых аккредитованных лабораториях, по которым не выявили отклонений по микробиологическим показателям: продукция соответствовала требованиям", - говорится в сообщении.
В компании пояснили, что проводилась проверка других партий этого продукта, поскольку на дату получения обращения от регулятора срок годности указанной партии уже истек и продукция отсутствовала в реализации.
"Покупатель по данной ситуации во "Вкусвилл" напрямую не обращался. И аналогичных жалоб на качество данного продукта от покупателей в компанию также не поступало", - добавили во "Вкусвилле".
Там обратили внимание, что микробиологическая среда очень чувствительна, на нее могут влиять условия хранения и транспортировки, в особенности температурные нарушения. Однако изготовитель со своей стороны также усилил санитарно-гигиенический контроль на производстве - увеличены периодичность контроля чистоты рабочих поверхностей, мойки и дезинфекции, а также усилен входной контроль сырья и отгрузки готовой продукции.
"Чтобы исключить любые риски и подтвердить безопасность продукции, "Вкусвилл" проведет дополнительный аудит поставщика - ООО "Кейтеринг Технолоджи". Мы продолжим внимательно следить за качеством этой продукции и держать ситуацию на особом контроле", - заключил ритейлер.