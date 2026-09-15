https://1prime.ru/20260915/vologda-873307977.html
Новый аэровокзальный комплекс в Вологде построят до конца 2028 года
Новый аэровокзальный комплекс в Вологде построят до конца 2028 года - 15.09.2026, ПРАЙМ
Новый аэровокзальный комплекс в Вологде построят до конца 2028 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Новый аэровокзальный комплекс в Вологде планируется построить до конца 2028 года, уже заключен контракт на строительство,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:03+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Новый аэровокзальный комплекс в Вологде планируется построить до конца 2028 года, уже заключен контракт на строительство, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области.
"Заключен контракт на строительство нового аэровокзального комплекса в Вологде. Это первый этап реконструкции воздушной гавани областной столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект реализуют по поручению президента РФ Владимира Путина. Как сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, победителем конкурсных процедур стала инвестиционно-строительная компания "Кубанское".
"Подрядчик приступит к работам в этом году и до конца 2028 года построит здание аэровокзала внутренних воздушных линий с пропускной способностью 200 пассажиров в час, аванперрон, привокзальную площадь и проложит инженерные коммуникации", - отмечается в сообщении.
На следующих этапах планируется реконструировать аэродромную инфраструктуру, обновить рулежные дорожки и оборудование, построить перрон для воздушных судов. В настоящее время объявлены торги по выбору подрядчика на удлинение взлетно-посадочной полосы аэродрома до 2,5 километров.
Ранее проект реконструкции аэропорта Вологды был включен в комплексную государственную программу "Строительство". Из федерального бюджета на его реализацию планируют направить более 4,3 миллиарда рублей.
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бизнес, вологда, вологодская область, владимир путин
Бизнес, Вологда, Вологодская область, Владимир Путин
Новый аэровокзальный комплекс в Вологде построят до конца 2028 года
Новый аэровокзальный комплекс в Вологде построят до конца 2028 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Новый аэровокзальный комплекс в Вологде планируется построить до конца 2028 года, уже заключен контракт на строительство, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области.
"Заключен контракт на строительство нового аэровокзального комплекса в Вологде. Это первый этап реконструкции воздушной гавани областной столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект реализуют по поручению президента РФ Владимира Путина. Как сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, победителем конкурсных процедур стала инвестиционно-строительная компания "Кубанское".
"Подрядчик приступит к работам в этом году и до конца 2028 года построит здание аэровокзала внутренних воздушных линий с пропускной способностью 200 пассажиров в час, аванперрон, привокзальную площадь и проложит инженерные коммуникации", - отмечается в сообщении.
На следующих этапах планируется реконструировать аэродромную инфраструктуру, обновить рулежные дорожки и оборудование, построить перрон для воздушных судов. В настоящее время объявлены торги по выбору подрядчика на удлинение взлетно-посадочной полосы аэродрома до 2,5 километров.
Ранее проект реконструкции аэропорта Вологды был включен в комплексную государственную программу "Строительство". Из федерального бюджета на его реализацию планируют направить более 4,3 миллиарда рублей.