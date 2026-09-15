Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый аэровокзальный комплекс в Вологде построят до конца 2028 года - 15.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260915/vologda-873307977.html
Новый аэровокзальный комплекс в Вологде построят до конца 2028 года
Новый аэровокзальный комплекс в Вологде построят до конца 2028 года - 15.09.2026, ПРАЙМ
Новый аэровокзальный комплекс в Вологде построят до конца 2028 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Новый аэровокзальный комплекс в Вологде планируется построить до конца 2028 года, уже заключен контракт на строительство,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:03+0300
2026-09-15T13:03+0300
бизнес
вологда
вологодская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873307977.jpg?1789466616
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Новый аэровокзальный комплекс в Вологде планируется построить до конца 2028 года, уже заключен контракт на строительство, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области. "Заключен контракт на строительство нового аэровокзального комплекса в Вологде. Это первый этап реконструкции воздушной гавани областной столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект реализуют по поручению президента РФ Владимира Путина. Как сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, победителем конкурсных процедур стала инвестиционно-строительная компания "Кубанское". "Подрядчик приступит к работам в этом году и до конца 2028 года построит здание аэровокзала внутренних воздушных линий с пропускной способностью 200 пассажиров в час, аванперрон, привокзальную площадь и проложит инженерные коммуникации", - отмечается в сообщении. На следующих этапах планируется реконструировать аэродромную инфраструктуру, обновить рулежные дорожки и оборудование, построить перрон для воздушных судов. В настоящее время объявлены торги по выбору подрядчика на удлинение взлетно-посадочной полосы аэродрома до 2,5 километров. Ранее проект реконструкции аэропорта Вологды был включен в комплексную государственную программу "Строительство". Из федерального бюджета на его реализацию планируют направить более 4,3 миллиарда рублей.
вологда
вологодская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, вологда, вологодская область, владимир путин
Бизнес, Вологда, Вологодская область, Владимир Путин
13:03 15.09.2026
 
Новый аэровокзальный комплекс в Вологде построят до конца 2028 года

Новый аэровокзальный комплекс в Вологде построят до конца 2028 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Новый аэровокзальный комплекс в Вологде планируется построить до конца 2028 года, уже заключен контракт на строительство, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области.
"Заключен контракт на строительство нового аэровокзального комплекса в Вологде. Это первый этап реконструкции воздушной гавани областной столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект реализуют по поручению президента РФ Владимира Путина. Как сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, победителем конкурсных процедур стала инвестиционно-строительная компания "Кубанское".
"Подрядчик приступит к работам в этом году и до конца 2028 года построит здание аэровокзала внутренних воздушных линий с пропускной способностью 200 пассажиров в час, аванперрон, привокзальную площадь и проложит инженерные коммуникации", - отмечается в сообщении.
На следующих этапах планируется реконструировать аэродромную инфраструктуру, обновить рулежные дорожки и оборудование, построить перрон для воздушных судов. В настоящее время объявлены торги по выбору подрядчика на удлинение взлетно-посадочной полосы аэродрома до 2,5 километров.
Ранее проект реконструкции аэропорта Вологды был включен в комплексную государственную программу "Строительство". Из федерального бюджета на его реализацию планируют направить более 4,3 миллиарда рублей.
 
БизнесВологдаВологодская областьВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала