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В Великом Новгороде разработают пути для шаттла от вокзала до станции ВСМ - 15.09.2026, ПРАЙМ
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В Великом Новгороде разработают пути для шаттла от вокзала до станции ВСМ
В Великом Новгороде разработают пути для шаттла от вокзала до станции ВСМ - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Великом Новгороде разработают пути для шаттла от вокзала до станции ВСМ
Прорабатывается вопрос строительства путей для шаттла от железнодорожного вокзала Великого Новгорода до станции высокоскоростной железнодорожной магистрали... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T21:57+0300
2026-09-15T22:17+0300
бизнес
россия
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санкт-петербург
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 сен - ПРАЙМ. Прорабатывается вопрос строительства путей для шаттла от железнодорожного вокзала Великого Новгорода до станции высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в Новгородском округе, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Алла Алексеева. Алексеева уточнила, что на территории региона будет расположено две транспортно-пересадочных и две технических станции ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Одна транспортно-пересадочная станция будет в городе Валдай, другая - в Великом Новгороде, но не в самом областном центре, а в 20 километрах от него - деревне Подберезье Новгородского округа. Год назад губернатор региона Александр Дронов сообщал, что до станции в Подберезье из Великого Новгорода пассажиров будет доставлять специальный железнодорожный шаттл. "На данный момент... прорабатывается вопрос строительства соединительного пути для шаттла от железнодорожного вокзала Великого Новгорода непосредственно с примыканием к транспортно пересадочному узлу, где также будет запущено железнодорожное сообщение", - рассказала Алексеева на круглом столе, который прошел во время чемпионата высоких технологий. Она также отметила, что ВСМ позволит повысить не только туристическую привлекательность региона, но также социально-экономическую. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут. Финал чемпионата высоких технологий в четвертый раз проходит в Великом Новгороде с 14 по 18 сентября. В нем участвует более 15 тысяч человек из 89 регионов России и 30 зарубежных стран. В этом году он впервые полностью посвящен одной отрасли – транспортной. Традиционно площадкой проведения чемпионата стал ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" и павильоны рядом с ним. Кроме соревнований на площадке проходит насыщенная деловая программа.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, новгородская область
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Новгородская область
21:57 15.09.2026 (обновлено: 22:17 15.09.2026)
 
В Великом Новгороде разработают пути для шаттла от вокзала до станции ВСМ

Алексеева рассказала о разработке путей для шаттла от вокзала Великого Новгорода до ВСМ

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 сен - ПРАЙМ. Прорабатывается вопрос строительства путей для шаттла от железнодорожного вокзала Великого Новгорода до станции высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в Новгородском округе, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Алла Алексеева.
Алексеева уточнила, что на территории региона будет расположено две транспортно-пересадочных и две технических станции ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
Одна транспортно-пересадочная станция будет в городе Валдай, другая - в Великом Новгороде, но не в самом областном центре, а в 20 километрах от него - деревне Подберезье Новгородского округа. Год назад губернатор региона Александр Дронов сообщал, что до станции в Подберезье из Великого Новгорода пассажиров будет доставлять специальный железнодорожный шаттл.
"На данный момент... прорабатывается вопрос строительства соединительного пути для шаттла от железнодорожного вокзала Великого Новгорода непосредственно с примыканием к транспортно пересадочному узлу, где также будет запущено железнодорожное сообщение", - рассказала Алексеева на круглом столе, который прошел во время чемпионата высоких технологий.
Она также отметила, что ВСМ позволит повысить не только туристическую привлекательность региона, но также социально-экономическую.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.
Финал чемпионата высоких технологий в четвертый раз проходит в Великом Новгороде с 14 по 18 сентября. В нем участвует более 15 тысяч человек из 89 регионов России и 30 зарубежных стран. В этом году он впервые полностью посвящен одной отрасли – транспортной. Традиционно площадкой проведения чемпионата стал ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" и павильоны рядом с ним. Кроме соревнований на площадке проходит насыщенная деловая программа.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНовгородская область
 
 
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