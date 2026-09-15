https://1prime.ru/20260915/vopros-873329023.html

В Великом Новгороде разработают пути для шаттла от вокзала до станции ВСМ

В Великом Новгороде разработают пути для шаттла от вокзала до станции ВСМ - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Великом Новгороде разработают пути для шаттла от вокзала до станции ВСМ

Прорабатывается вопрос строительства путей для шаттла от железнодорожного вокзала Великого Новгорода до станции высокоскоростной железнодорожной магистрали... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T21:57+0300

2026-09-15T21:57+0300

2026-09-15T22:17+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

новгородская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873329023.jpg?1789499847

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 сен - ПРАЙМ. Прорабатывается вопрос строительства путей для шаттла от железнодорожного вокзала Великого Новгорода до станции высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в Новгородском округе, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Алла Алексеева. Алексеева уточнила, что на территории региона будет расположено две транспортно-пересадочных и две технических станции ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Одна транспортно-пересадочная станция будет в городе Валдай, другая - в Великом Новгороде, но не в самом областном центре, а в 20 километрах от него - деревне Подберезье Новгородского округа. Год назад губернатор региона Александр Дронов сообщал, что до станции в Подберезье из Великого Новгорода пассажиров будет доставлять специальный железнодорожный шаттл. "На данный момент... прорабатывается вопрос строительства соединительного пути для шаттла от железнодорожного вокзала Великого Новгорода непосредственно с примыканием к транспортно пересадочному узлу, где также будет запущено железнодорожное сообщение", - рассказала Алексеева на круглом столе, который прошел во время чемпионата высоких технологий. Она также отметила, что ВСМ позволит повысить не только туристическую привлекательность региона, но также социально-экономическую. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут. Финал чемпионата высоких технологий в четвертый раз проходит в Великом Новгороде с 14 по 18 сентября. В нем участвует более 15 тысяч человек из 89 регионов России и 30 зарубежных стран. В этом году он впервые полностью посвящен одной отрасли – транспортной. Традиционно площадкой проведения чемпионата стал ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" и павильоны рядом с ним. Кроме соревнований на площадке проходит насыщенная деловая программа.

москва

санкт-петербург

новгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, новгородская область