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ВСУ устраивали энергоцид в шести регионах, сообщил Мирошник
ВСУ устраивали энергоцид в шести регионах, сообщил Мирошник - 15.09.2026, ПРАЙМ
ВСУ устраивали энергоцид в шести регионах, сообщил Мирошник
ВСУ на неделе с 7 по 13 сентября устраивали энергоцид в Запорожской, Белгородской, Курской и других областях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T07:21+0300
2026-09-15T07:21+0300
2026-09-15T07:21+0300
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энергодар
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. ВСУ на неделе с 7 по 13 сентября устраивали энергоцид в Запорожской, Белгородской, Курской и других областях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Военные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида в Белгородской, Запорожской, Курской областях, Луганской Народной Республике, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что на прошлой неделе в Геленджике произошло возгорание электроподстанции из-за атаки украинского БПЛА, в результате повреждений произошли отключения электроэнергии в ряде микрорайонов города.
"Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар в результате целенаправленных атак БПЛА ВФУ в течение четырех суток прошедшей недели был обесточен из-за повреждений линий электропередачи", - отметил он.
По данным дипломата, в настоящее время жизнеобеспечение города осуществляется за счет резервных генерирующих мощностей.
"С вечера 12 сентября украинские ВФУ совершали атаки с применением БПЛА на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. По данному объекту зафиксировано более десяти ударов противника. Как пояснили на станции, налеты по центру подготовки персонала рассматриваются как атаки на элемент системы ядерной безопасности", - заключил Мирошник.
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россия, общество , геленджик, энергодар, запорожская аэс
РОССИЯ, Общество , Геленджик, Энергодар, Запорожская АЭС
ВСУ устраивали энергоцид в шести регионах, сообщил Мирошник
Посол Мирошник: ВСУ с 7 по 13 сентября устраивали энергоцид в четырех областях
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. ВСУ на неделе с 7 по 13 сентября устраивали энергоцид в Запорожской, Белгородской, Курской и других областях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Военные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида в Белгородской, Запорожской, Курской областях, Луганской Народной Республике, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что на прошлой неделе в Геленджике произошло возгорание электроподстанции из-за атаки украинского БПЛА, в результате повреждений произошли отключения электроэнергии в ряде микрорайонов города.
"Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар в результате целенаправленных атак БПЛА ВФУ в течение четырех суток прошедшей недели был обесточен из-за повреждений линий электропередачи", - отметил он.
По данным дипломата, в настоящее время жизнеобеспечение города осуществляется за счет резервных генерирующих мощностей.
"С вечера 12 сентября украинские ВФУ совершали атаки с применением БПЛА на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. По данному объекту зафиксировано более десяти ударов противника. Как пояснили на станции, налеты по центру подготовки персонала рассматриваются как атаки на элемент системы ядерной безопасности", - заключил Мирошник.