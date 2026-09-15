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ВТО предупредила о снижении мирового производства на 10%
ВТО предупредила о снижении мирового производства на 10% - 15.09.2026, ПРАЙМ
ВТО предупредила о снижении мирового производства на 10%
Отсутствие реформы системы глобальной торговли может привести к снижению мирового производства на 10%, говорится в новом докладе Всемирной торговой организации... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:09+0300
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ЖЕНЕВА, 15 сен - ПРАЙМ. Отсутствие реформы системы глобальной торговли может привести к снижению мирового производства на 10%, говорится в новом докладе Всемирной торговой организации (ВТО).
"Разрыв между будущим, характеризующимся укреплением многостороннего сотрудничества, и сценарием эрозии многосторонней торговой системы может достигать 10% от базового уровня реального мирового ВВП", - сказал журналистам в Женеве главный экономист ВТО Роберт Стайгер, представляя доклад.
Экономисты изучили три сценария. В случае "геополитически фрагментированного мира", где торговое сотрудничество выстраивается вокруг геополитических блоков, прогнозируется снижение мирового ВВП на 5,1%, а экспорта - на 18,6%.
Сценарий "мира соглашений о свободной торговле", в котором многостороннее сотрудничество заменяется сетью таких соглашений, может привести к снижению глобального ВВП на 6,9%, а экспорта - на 26,9%.
При этом, согласно прогнозам организации, сценарий укрепления многосторонней системы может привести к росту мирового ВВП на 2,9% и мирового экспорта на 17,9% к 2050 году. Этот сценарий наиболее выгоден наименее развитым странам, чей ВВП может вырасти на 7,7%.
"Укрепление многосторонней торговой системы может увеличить мировой ВВП примерно на 3% (или на 3 триллиона долларов) к 2050 году, тогда как отсутствие мер по ее модернизации может привести к сокращению мирового объема производства на 10%", - говорится в докладе ВТО.
В случае укрепления норм ВТО страны с высоким уровнем дохода могут получить значительные выгоды в абсолютном выражении: прогнозируемый прирост ВВП составит около 1,7 триллиона долларов, что, в частности, обусловлено преимуществами снижения торговых издержек в сфере услуг, отмечают экономисты.
"В 1995 году на долю стран с низким и средним уровнем дохода приходилось около 23% мировой торговли, к 2024 году этот показатель вырос до 45%. Это одно из наиболее очевидных свидетельств успеха торговой системы в деле повышения открытости и инклюзивности мировой экономики", - отметил Стайгер.
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мировая экономика, женева, вто
Мировая экономика, ЖЕНЕВА, ВТО
ВТО предупредила о снижении мирового производства на 10%
Экономист Стайгер: отсутствие реформы глобальной торговли может снизить мировой ВВП на 10%
ЖЕНЕВА, 15 сен - ПРАЙМ. Отсутствие реформы системы глобальной торговли может привести к снижению мирового производства на 10%, говорится в новом докладе Всемирной торговой организации (ВТО).
"Разрыв между будущим, характеризующимся укреплением многостороннего сотрудничества, и сценарием эрозии многосторонней торговой системы может достигать 10% от базового уровня реального мирового ВВП", - сказал журналистам в Женеве главный экономист ВТО Роберт Стайгер, представляя доклад.
Экономисты изучили три сценария. В случае "геополитически фрагментированного мира", где торговое сотрудничество выстраивается вокруг геополитических блоков, прогнозируется снижение мирового ВВП на 5,1%, а экспорта - на 18,6%.
Сценарий "мира соглашений о свободной торговле", в котором многостороннее сотрудничество заменяется сетью таких соглашений, может привести к снижению глобального ВВП на 6,9%, а экспорта - на 26,9%.
При этом, согласно прогнозам организации, сценарий укрепления многосторонней системы может привести к росту мирового ВВП на 2,9% и мирового экспорта на 17,9% к 2050 году. Этот сценарий наиболее выгоден наименее развитым странам, чей ВВП может вырасти на 7,7%.
"Укрепление многосторонней торговой системы может увеличить мировой ВВП примерно на 3% (или на 3 триллиона долларов) к 2050 году, тогда как отсутствие мер по ее модернизации может привести к сокращению мирового объема производства на 10%", - говорится в докладе ВТО.
В случае укрепления норм ВТО страны с высоким уровнем дохода могут получить значительные выгоды в абсолютном выражении: прогнозируемый прирост ВВП составит около 1,7 триллиона долларов, что, в частности, обусловлено преимуществами снижения торговых издержек в сфере услуг, отмечают экономисты.
"В 1995 году на долю стран с низким и средним уровнем дохода приходилось около 23% мировой торговли, к 2024 году этот показатель вырос до 45%. Это одно из наиболее очевидных свидетельств успеха торговой системы в деле повышения открытости и инклюзивности мировой экономики", - отметил Стайгер.