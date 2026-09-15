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ВТО заявила о неравномерном распределении выгод от членства в организации - 15.09.2026, ПРАЙМ
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ВТО заявила о неравномерном распределении выгод от членства в организации
ВТО заявила о неравномерном распределении выгод от членства в организации - 15.09.2026, ПРАЙМ
ВТО заявила о неравномерном распределении выгод от членства в организации
Выгоды от участия во Всемирной торговой организации (ВТО) распространяются неравномерно между странами, кроме того, пока ВТО не смогла обеспечить повсеместное... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:47+0300
2026-09-15T14:55+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Выгоды от участия во Всемирной торговой организации (ВТО) распространяются неравномерно между странами, кроме того, пока ВТО не смогла обеспечить повсеместное сближение уровня дохода в разных странах, говорится в опубликованном во вторник докладе организации. "Значительный средний экономический эффект от членства во Всемирной торговой организации может скрывать тот факт, что выгоды от него распределяются неравномерно как между странами, так и внутри отдельных стран", - говорится в докладе. "Как подробно отмечается в "Докладе о мировой торговле за 2024 год", неравномерное сближение уровней доходов и структурная трансформация остаются характерными чертами мировой торговли после 1995 года", - добавляется там. Почти три десятилетия сближения уровней доходов между странами с низким и средним уровнем дохода и странами с высоким уровнем дохода не изменили того факта, что часть развивающихся стран по-прежнему находится на периферии мировой торговой системы. Напротив, выгоды в основном получили отдельные регионы, что в некоторых случаях привело к высокой степени концентрации торговли, отмечает ВТО. Кроме того, в ковидный период процесс сближения уровней доходов между странами с низким и средним уровнем дохода и странами с высоким уровнем дохода отступил назад. "Членство во Всемирной торговой организации (ВТО) не привело к повсеместному сближению уровней доходов. В период с 1996 по 2021 год ВВП на душу населения примерно в одной трети стран с низким и средним уровнем дохода рос медленнее, чем в среднем в странах с высоким уровнем дохода", - также отмечают авторы доклада.
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мировая экономика, вто
Мировая экономика, ВТО
14:47 15.09.2026 (обновлено: 14:55 15.09.2026)
 
ВТО заявила о неравномерном распределении выгод от членства в организации

ВТО: выгоды от членства в организации распространяются неравномерно между странами

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Выгоды от участия во Всемирной торговой организации (ВТО) распространяются неравномерно между странами, кроме того, пока ВТО не смогла обеспечить повсеместное сближение уровня дохода в разных странах, говорится в опубликованном во вторник докладе организации.
"Значительный средний экономический эффект от членства во Всемирной торговой организации может скрывать тот факт, что выгоды от него распределяются неравномерно как между странами, так и внутри отдельных стран", - говорится в докладе.
"Как подробно отмечается в "Докладе о мировой торговле за 2024 год", неравномерное сближение уровней доходов и структурная трансформация остаются характерными чертами мировой торговли после 1995 года", - добавляется там.
Почти три десятилетия сближения уровней доходов между странами с низким и средним уровнем дохода и странами с высоким уровнем дохода не изменили того факта, что часть развивающихся стран по-прежнему находится на периферии мировой торговой системы. Напротив, выгоды в основном получили отдельные регионы, что в некоторых случаях привело к высокой степени концентрации торговли, отмечает ВТО.
Кроме того, в ковидный период процесс сближения уровней доходов между странами с низким и средним уровнем дохода и странами с высоким уровнем дохода отступил назад.
"Членство во Всемирной торговой организации (ВТО) не привело к повсеместному сближению уровней доходов. В период с 1996 по 2021 год ВВП на душу населения примерно в одной трети стран с низким и средним уровнем дохода рос медленнее, чем в среднем в странах с высоким уровнем дохода", - также отмечают авторы доклада.
 
Мировая экономикаВТО
 
 
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