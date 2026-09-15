https://1prime.ru/20260915/vto-873318753.html
ВТО прогнозирует рост мировой торговли к 2040 году на 40%
ВТО прогнозирует рост мировой торговли к 2040 году на 40% - 15.09.2026, ПРАЙМ
ВТО прогнозирует рост мировой торговли к 2040 году на 40%
Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует, что к 2040 году благодаря искусственному интеллекту объем мировой торговли вырастет на 40%, говорится в... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T16:18+0300
2026-09-15T16:18+0300
2026-09-15T16:18+0300
технологии
мировая экономика
вто
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует, что к 2040 году благодаря искусственному интеллекту объем мировой торговли вырастет на 40%, говорится в опубликованном во вторник докладе организации.
"Согласно прогнозам ВТО, к 2040 году ИИ может увеличить объем мировой торговли на 40%, причем наибольший рост ожидается в сфере услуг, предоставляемых в цифровом виде", - сказано в докладе.
По мнению его авторов, искусственный интеллект расширяет спектр услуг, предоставляемых в цифровом формате, трансформирует производственные процессы в различных отраслях и снижает издержки на создание, обработку и передачу информации. А в совокупности цифровизация и ИИ способны повысить производительность, стимулировать инновации и снизить торговые барьеры, тем самым способствуя экономическому росту и развитию.
"При наиболее благоприятном сценарии, сочетающем широкое внедрение технологий и соответствующие меры политики, ИИ может обеспечить прирост мирового ВВП на 13,2% в течение следующих 15 лет", - добавили в организации.
Тем не менее технологии искусственного интеллекта способны вызвать опасения, касающиеся конфиденциальности, безопасности и конкуренции.
"Это потребует от правительств поиска взвешенного подхода, сочетающего стимулирование инноваций с решением важных задач государственной политики", - добавили в ВТО.
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технологии, мировая экономика, вто
Технологии, Мировая экономика, ВТО
ВТО прогнозирует рост мировой торговли к 2040 году на 40%
Доклад ВТО: к 2040 году объем мировой торговли вырастет на 40% благодаря ИИ
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует, что к 2040 году благодаря искусственному интеллекту объем мировой торговли вырастет на 40%, говорится в опубликованном во вторник докладе организации.
"Согласно прогнозам ВТО, к 2040 году ИИ может увеличить объем мировой торговли на 40%, причем наибольший рост ожидается в сфере услуг, предоставляемых в цифровом виде", - сказано в докладе.
По мнению его авторов, искусственный интеллект расширяет спектр услуг, предоставляемых в цифровом формате, трансформирует производственные процессы в различных отраслях и снижает издержки на создание, обработку и передачу информации. А в совокупности цифровизация и ИИ способны повысить производительность, стимулировать инновации и снизить торговые барьеры, тем самым способствуя экономическому росту и развитию.
"При наиболее благоприятном сценарии, сочетающем широкое внедрение технологий и соответствующие меры политики, ИИ может обеспечить прирост мирового ВВП на 13,2% в течение следующих 15 лет", - добавили в организации.
Тем не менее технологии искусственного интеллекта способны вызвать опасения, касающиеся конфиденциальности, безопасности и конкуренции.
"Это потребует от правительств поиска взвешенного подхода, сочетающего стимулирование инноваций с решением важных задач государственной политики", - добавили в ВТО.