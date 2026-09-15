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ВТО прогнозирует рост мировой торговли к 2040 году на 40%

ВТО прогнозирует рост мировой торговли к 2040 году на 40% - 15.09.2026, ПРАЙМ

ВТО прогнозирует рост мировой торговли к 2040 году на 40%

Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует, что к 2040 году благодаря искусственному интеллекту объем мировой торговли вырастет на 40%, говорится в... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T16:18+0300

2026-09-15T16:18+0300

2026-09-15T16:18+0300

технологии

мировая экономика

вто

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует, что к 2040 году благодаря искусственному интеллекту объем мировой торговли вырастет на 40%, говорится в опубликованном во вторник докладе организации. "Согласно прогнозам ВТО, к 2040 году ИИ может увеличить объем мировой торговли на 40%, причем наибольший рост ожидается в сфере услуг, предоставляемых в цифровом виде", - сказано в докладе. По мнению его авторов, искусственный интеллект расширяет спектр услуг, предоставляемых в цифровом формате, трансформирует производственные процессы в различных отраслях и снижает издержки на создание, обработку и передачу информации. А в совокупности цифровизация и ИИ способны повысить производительность, стимулировать инновации и снизить торговые барьеры, тем самым способствуя экономическому росту и развитию. "При наиболее благоприятном сценарии, сочетающем широкое внедрение технологий и соответствующие меры политики, ИИ может обеспечить прирост мирового ВВП на 13,2% в течение следующих 15 лет", - добавили в организации. Тем не менее технологии искусственного интеллекта способны вызвать опасения, касающиеся конфиденциальности, безопасности и конкуренции. "Это потребует от правительств поиска взвешенного подхода, сочетающего стимулирование инноваций с решением важных задач государственной политики", - добавили в ВТО.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, вто