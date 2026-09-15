https://1prime.ru/20260915/vvod-873320419.html

Ввод жилья в России в январе-августе сократился на 14%

Ввод жилья в России в январе-августе сократился на 14% - 15.09.2026, ПРАЙМ

Ввод жилья в России в январе-августе сократился на 14%

Ввод жилья в России в январе-августе 2026 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14% – до 58 миллионов квадратных метров,... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T17:31+0300

2026-09-15T17:31+0300

2026-09-15T17:31+0300

россия

недвижимость

московская область

москва

татарстан

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873320419.jpg?1789482702

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-августе 2026 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14% – до 58 миллионов квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе в августе в стране сдали примерно 7,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 6,1% меньше, чем в августе 2025 года, указывается в материалах ведомства. Согласно его данным, населением в январе-августе введено почти 36,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 23,5% меньше итогов аналогичного периода прошлого года. Результат августа - 4,8 миллиона "квадратов" (-5,8% относительно августа 2025 года). По статистике Росстата, по вводу жилья за восемь месяцев 2026 года лидируют Московская область (более 6 миллионов квадратных метров, -29,6%), Москва (3,7 миллиона "квадратов", +8,7%), Татарстан (2,8 миллиона "квадратов", динамика без изменений), Краснодарский край (почти 2,7 миллиона "квадратов", -34,8%) и Ленинградская область (около 2,7 миллиона "квадратов", -8,1%).

московская область

москва

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, московская область, москва, татарстан, росстат