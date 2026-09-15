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Ввод жилья в России в январе-августе сократился на 14%
Ввод жилья в России в январе-августе сократился на 14% - 15.09.2026, ПРАЙМ
Ввод жилья в России в январе-августе сократился на 14%
Ввод жилья в России в январе-августе 2026 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14% – до 58 миллионов квадратных метров,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:31+0300
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россия
недвижимость
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-августе 2026 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14% – до 58 миллионов квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата.
В том числе в августе в стране сдали примерно 7,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 6,1% меньше, чем в августе 2025 года, указывается в материалах ведомства.
Согласно его данным, населением в январе-августе введено почти 36,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 23,5% меньше итогов аналогичного периода прошлого года. Результат августа - 4,8 миллиона "квадратов" (-5,8% относительно августа 2025 года).
По статистике Росстата, по вводу жилья за восемь месяцев 2026 года лидируют Московская область (более 6 миллионов квадратных метров, -29,6%), Москва (3,7 миллиона "квадратов", +8,7%), Татарстан (2,8 миллиона "квадратов", динамика без изменений), Краснодарский край (почти 2,7 миллиона "квадратов", -34,8%) и Ленинградская область (около 2,7 миллиона "квадратов", -8,1%).
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РОССИЯ, Недвижимость, Московская область, МОСКВА, ТАТАРСТАН, Росстат
Ввод жилья в России в январе-августе сократился на 14%
Росстат: ввод жилья в России в январе-августе сократился на 14%
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-августе 2026 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14% – до 58 миллионов квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата.
В том числе в августе в стране сдали примерно 7,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 6,1% меньше, чем в августе 2025 года, указывается в материалах ведомства.
Согласно его данным, населением в январе-августе введено почти 36,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 23,5% меньше итогов аналогичного периода прошлого года. Результат августа - 4,8 миллиона "квадратов" (-5,8% относительно августа 2025 года).
По статистике Росстата, по вводу жилья за восемь месяцев 2026 года лидируют Московская область (более 6 миллионов квадратных метров, -29,6%), Москва (3,7 миллиона "квадратов", +8,7%), Татарстан (2,8 миллиона "квадратов", динамика без изменений), Краснодарский край (почти 2,7 миллиона "квадратов", -34,8%) и Ленинградская область (около 2,7 миллиона "квадратов", -8,1%).