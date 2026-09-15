https://1prime.ru/20260915/wildberries-873319679.html
Wildberries опроверг информацию о массовых блокировках "WB Кошельков"
Wildberries опроверг информацию о массовых блокировках "WB Кошельков" - 15.09.2026, ПРАЙМ
Wildberries опроверг информацию о массовых блокировках "WB Кошельков"
Информация о массовых блокировках "WB Кошельков" не соответствует действительности, ограничения возможны только при нарушении закона, сообщили РИА Новости в... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:01+0300
2026-09-15T17:01+0300
2026-09-15T17:01+0300
технологии
общество
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873319679.jpg?1789480883
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Информация о массовых блокировках "WB Кошельков" не соответствует действительности, ограничения возможны только при нарушении закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries.
Ранее во вторник ряд Telegram-каналов сообщил, что Wildberries начал требовать с клиентов доказать происхождение денег, которые они потратили на маркетплейсе.
"Информация о массовых блокировках кошельков не соответствует действительности. Ограничения доступа к кошелькам возможны только в случае нарушения закона - это требование для всех участников рынка. Клиенты пользуются "WB Кошельками" без каких-либо изменений на прежних условиях", - говорится в сообщении маркетплейса.
В компании обратили внимание, что массовые публикации в Telegram-каналах однотипных сообщений и одних и тех же скриншотов говорят о заказном характере материалов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , wildberries
Технологии, Общество , Wildberries
Wildberries опроверг информацию о массовых блокировках "WB Кошельков"
Wildberries опроверг информацию о массовых блокировках "WB Кошельков"
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Информация о массовых блокировках "WB Кошельков" не соответствует действительности, ограничения возможны только при нарушении закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries.
Ранее во вторник ряд Telegram-каналов сообщил, что Wildberries начал требовать с клиентов доказать происхождение денег, которые они потратили на маркетплейсе.
"Информация о массовых блокировках кошельков не соответствует действительности. Ограничения доступа к кошелькам возможны только в случае нарушения закона - это требование для всех участников рынка. Клиенты пользуются "WB Кошельками" без каких-либо изменений на прежних условиях", - говорится в сообщении маркетплейса.
В компании обратили внимание, что массовые публикации в Telegram-каналах однотипных сообщений и одних и тех же скриншотов говорят о заказном характере материалов.