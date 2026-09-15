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Wildberries опроверг информацию о массовых блокировках "WB Кошельков" - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Wildberries опроверг информацию о массовых блокировках "WB Кошельков"
Wildberries опроверг информацию о массовых блокировках "WB Кошельков" - 15.09.2026, ПРАЙМ
Wildberries опроверг информацию о массовых блокировках "WB Кошельков"
Информация о массовых блокировках "WB Кошельков" не соответствует действительности, ограничения возможны только при нарушении закона, сообщили РИА Новости в... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:01+0300
2026-09-15T17:01+0300
технологии
общество
wildberries
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Информация о массовых блокировках "WB Кошельков" не соответствует действительности, ограничения возможны только при нарушении закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries. Ранее во вторник ряд Telegram-каналов сообщил, что Wildberries начал требовать с клиентов доказать происхождение денег, которые они потратили на маркетплейсе. "Информация о массовых блокировках кошельков не соответствует действительности. Ограничения доступа к кошелькам возможны только в случае нарушения закона - это требование для всех участников рынка. Клиенты пользуются "WB Кошельками" без каких-либо изменений на прежних условиях", - говорится в сообщении маркетплейса. В компании обратили внимание, что массовые публикации в Telegram-каналах однотипных сообщений и одних и тех же скриншотов говорят о заказном характере материалов.
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192
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192
40
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40
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40
технологии, общество , wildberries
Технологии, Общество , Wildberries
17:01 15.09.2026
 
Wildberries опроверг информацию о массовых блокировках "WB Кошельков"

Wildberries опроверг информацию о массовых блокировках "WB Кошельков"

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Информация о массовых блокировках "WB Кошельков" не соответствует действительности, ограничения возможны только при нарушении закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries.
Ранее во вторник ряд Telegram-каналов сообщил, что Wildberries начал требовать с клиентов доказать происхождение денег, которые они потратили на маркетплейсе.
"Информация о массовых блокировках кошельков не соответствует действительности. Ограничения доступа к кошелькам возможны только в случае нарушения закона - это требование для всех участников рынка. Клиенты пользуются "WB Кошельками" без каких-либо изменений на прежних условиях", - говорится в сообщении маркетплейса.
В компании обратили внимание, что массовые публикации в Telegram-каналах однотипных сообщений и одних и тех же скриншотов говорят о заказном характере материалов.
 
ТехнологииОбществоWildberries
 
 
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