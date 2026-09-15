https://1prime.ru/20260915/wildberries-873319679.html

Wildberries опроверг информацию о массовых блокировках "WB Кошельков"

Wildberries опроверг информацию о массовых блокировках "WB Кошельков" - 15.09.2026, ПРАЙМ

Wildberries опроверг информацию о массовых блокировках "WB Кошельков"

Информация о массовых блокировках "WB Кошельков" не соответствует действительности, ограничения возможны только при нарушении закона, сообщили РИА Новости в... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T17:01+0300

2026-09-15T17:01+0300

2026-09-15T17:01+0300

технологии

общество

wildberries

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Информация о массовых блокировках "WB Кошельков" не соответствует действительности, ограничения возможны только при нарушении закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries. Ранее во вторник ряд Telegram-каналов сообщил, что Wildberries начал требовать с клиентов доказать происхождение денег, которые они потратили на маркетплейсе. "Информация о массовых блокировках кошельков не соответствует действительности. Ограничения доступа к кошелькам возможны только в случае нарушения закона - это требование для всех участников рынка. Клиенты пользуются "WB Кошельками" без каких-либо изменений на прежних условиях", - говорится в сообщении маркетплейса. В компании обратили внимание, что массовые публикации в Telegram-каналах однотипных сообщений и одних и тех же скриншотов говорят о заказном характере материалов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , wildberries