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Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие
Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие - 15.09.2026, ПРАЙМ
Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие
Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2026 года в размере 110 рублей на акцию, сообщила компания. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:16+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2026 года в размере 110 рублей на акцию, сообщила компания. "Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2026 года в размере 110 (сто десять) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Отмечается, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 21 сентября 2026 года. В апреле акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года также в размере 110 рублей на акцию. Нидерландская Yandex N.V. в феврале 2024 года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс".
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акции, рынок, яндекс
Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие
Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов за I полугодие 2026 года
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2026 года в размере 110 рублей на акцию, сообщила компания.
"Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2026 года в размере 110 (сто десять) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 21 сентября 2026 года.
В апреле акционеры "Яндекса
" утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года также в размере 110 рублей на акцию.
Нидерландская Yandex N.V. в феврале 2024 года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс".