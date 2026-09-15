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Эксперт рассказал, какие факторы ограничат рост мировых цен на медь

Эксперт рассказал, какие факторы ограничат рост мировых цен на медь - 15.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие факторы ограничат рост мировых цен на медь

Замена меди на алюминий в производстве таких крупнейших автомобильных компаний, как Tesla, BMW, Ferrari, частично сдержат рост стоимости меди в мире, считает... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T19:20+0300

2026-09-15T19:20+0300

2026-09-15T19:29+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Замена меди на алюминий в производстве таких крупнейших автомобильных компаний, как Tesla, BMW, Ferrari, частично сдержат рост стоимости меди в мире, считает портфельный управляющий УК "Альфа Капитал" Дмитрий Скрябин. Ранее в сентябре биржевая стоимость меди достигла нового исторического максимума - 6,873 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), что в пересчете составляет примерно 15 152 доллара за тонну. "Ограничивающим фактором для дальнейшего роста можно считать заменяемость меди алюминием в ряде производств и конструкций, несколько компаний, среди них Tesla, BMW, Ferrari, уже заявляли о таких планах", - сказал Скрябин РИА Новости. Однако давление данный фактор на цену "красного" металла окажет не сразу, а с определенным временным лагом, требующимся для технологической перестройки процессов, указал эксперт. Тем не менее он полагает, что цены на медь сохранятся на текущем "достаточно высоком уровне", так как ожидается долгосрочный растущий спрос со стороны сектора электроэнергетики, в частности, развитие сетей, электротранспорта. Эксперт уточнил, что поддерживала стоимость меди в последние месяцы информация о снижении добычи меди в Чили, крупнейшем поставщике металла на глобальный рынок, на фоне неблагоприятных погодных условий и низкого содержания в руде.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, чили, bmw x5