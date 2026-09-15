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Жители стран ЕС покидают отчий дом в среднем в 26,3 года
Жители стран ЕС покидают отчий дом в среднем в 26,3 года - 15.09.2026, ПРАЙМ
Жители стран ЕС покидают отчий дом в среднем в 26,3 года
Жители стран Евросоюза теперь покидают отчий дом в среднем в 26,3 года - по итогам прошлого года показатель еще немного вырос, сообщает Евростат. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:34+0300
2026-09-15T13:34+0300
2026-09-15T13:34+0300
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хорватия
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Жители стран Евросоюза теперь покидают отчий дом в среднем в 26,3 года - по итогам прошлого года показатель еще немного вырос, сообщает Евростат.
"В 2025 году молодые люди в ЕС покидали родительский дом в среднем в возрасте 26,3 года, что немного выше показателя 2024 года - 26,2 года", - отмечает ведомство.
С 2002 года этот возраст оставался на уровне около 26 лет.
Самый высокий средний возраст, в котором молодые люди покидали родительский дом, - 30 лет и старше - был зарегистрирован в Хорватии (31,5 года), Греции и Словакии (по 30,9 года), а также в Испании и Италии (по 30,2 года).
Напротив, самый низкий показатель был зафиксирован в Финляндии (21,4 года), Дании (21,8 года), а также в Эстонии и Литве (по 22,7 года).
Также в прошлом году уровень занятости среди молодых людей в возрасте 20–29 лет в ЕС составлял 65,5%.
При этом в большинстве стран, где молодые люди покидают родительский дом в возрасте ниже среднего показателя по ЕС, уровень занятости среди лиц в возрасте 20–29 лет был выше среднего по ЕС.
В качестве примера, это такие страны, как Нидерланды, Дания, Германия и Швеция, и здесь уровень занятости среди молодежи также, как правило, выше.
Соответственно, в странах, где молодые люди покидают родительский дом позже, таких как Греция, Хорватия, Испания и Италия, уровень занятости был ниже среднего показателя по ЕС.
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общество , мировая экономика, хорватия, греция, испания, ес, евростат
Общество , Мировая экономика, ХОРВАТИЯ, ГРЕЦИЯ, ИСПАНИЯ, ЕС, Евростат
Жители стран ЕС покидают отчий дом в среднем в 26,3 года
Евростат: жители стран Евросоюза покидают отчий дом в среднем в 26,3 года
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Жители стран Евросоюза теперь покидают отчий дом в среднем в 26,3 года - по итогам прошлого года показатель еще немного вырос, сообщает Евростат.
"В 2025 году молодые люди в ЕС покидали родительский дом в среднем в возрасте 26,3 года, что немного выше показателя 2024 года - 26,2 года", - отмечает ведомство.
С 2002 года этот возраст оставался на уровне около 26 лет.
Самый высокий средний возраст, в котором молодые люди покидали родительский дом, - 30 лет и старше - был зарегистрирован в Хорватии (31,5 года), Греции и Словакии (по 30,9 года), а также в Испании и Италии (по 30,2 года).
Напротив, самый низкий показатель был зафиксирован в Финляндии (21,4 года), Дании (21,8 года), а также в Эстонии и Литве (по 22,7 года).
Также в прошлом году уровень занятости среди молодых людей в возрасте 20–29 лет в ЕС составлял 65,5%.
При этом в большинстве стран, где молодые люди покидают родительский дом в возрасте ниже среднего показателя по ЕС, уровень занятости среди лиц в возрасте 20–29 лет был выше среднего по ЕС.
В качестве примера, это такие страны, как Нидерланды, Дания, Германия и Швеция, и здесь уровень занятости среди молодежи также, как правило, выше.
Соответственно, в странах, где молодые люди покидают родительский дом позже, таких как Греция, Хорватия, Испания и Италия, уровень занятости был ниже среднего показателя по ЕС.