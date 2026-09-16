https://1prime.ru/20260916/aktsii-873363592.html
Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,24%
Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,24% - 16.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,24%
Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,24%, следует из данных Московской биржи. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:19+0300
2026-09-16T19:19+0300
2026-09-16T19:19+0300
экономика
акции
рынок
россия
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873363592.jpg?1789575543
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,24%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,24%, до 2284,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях опустился на 2,33%, до 837,42 пункта, долларовый РТС - на 2,16%, до 855,11 пункта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс
Экономика, Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,24%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,24%, до 2284,84 пункта