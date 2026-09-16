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Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,24%

Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,24% - 16.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,24%

Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,24%, следует из данных Московской биржи. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T19:19+0300

2026-09-16T19:19+0300

2026-09-16T19:19+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,24%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,24%, до 2284,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях опустился на 2,33%, до 837,42 пункта, долларовый РТС - на 2,16%, до 855,11 пункта.

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акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс