https://1prime.ru/20260916/aktsii-873366153.html

Фиксация прибыли: эксперты прокомментировали снижение на рынке акций России

Фиксация прибыли: эксперты прокомментировали снижение на рынке акций России - 16.09.2026, ПРАЙМ

Фиксация прибыли: эксперты прокомментировали снижение на рынке акций России

Российский рынок акций в пятницу снизился более чем на 2% по индексу в середине недели, следует из данных Московской биржи. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T20:07+0300

2026-09-16T20:07+0300

2026-09-16T20:07+0300

экономика

рынок

россия

мосбиржа

ртс

акции

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился более чем на 2% по индексу в середине недели, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,24% - до 2284,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях опустился на 2,33% - до 837,42 пункта, долларовый РТС - на 2,16%, до 855,11 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок под давлением Российский рынок акций в среду торговался преимущественно ниже предыдущего закрытия. При этом индекс Мосбиржи не смог удержаться выше ключевой отметки 2300 пунктов и ушел ниже нее. "Индекс Мосбиржи сегодня корректировался вниз, планка 2300 пунктов не устояла. Отсутствие позитива в геополитике вызвало фиксацию прибыли. История с энергетическим перемирием РФ и Украины конструктивного развития не получила. К тому же цены на нефть откатились от локальных пиков. При этом котировки драгоценных и большинства цветных металлов "зеленели", а динамика рубля остается неуверенной", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подешевели акции МТС (-6,9%), ВК (-5,6%), "Роснефти" (-3,8%), "Мосэнерго" (-3,7%). Подорожали бумаги " Озона " (+1,4%). Стоимость нефти к 19.43 мск падала на 2,6% - до 105,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99,7 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии в отсутствии важных "бычьих" драйверов ускорили нисходящее движение, а рублевый индикатор, в частности, отступал от важного среднесрочного сопротивления 2370 пунктов, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Инвесторы реагировали на сохранение жесткой риторики официальных лиц в вопросе украинского конфликта, на продолжение голосования по пакету антироссийских санкций в палате представителей США, а также на более низкие цены на нефть. Краткосрочный восходящий тренд российских индексов, похоже, на время исчерпал себя с ближайшей важной поддержкой по индексу Мосбиржи на 2210 пунктах", - добавляет она. Возможный пробой вниз области 2270 пунктов по индексу Мосбиржи может выступить сигналом к ускорению снижения, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Впрочем, бенчмарк способен удержаться у 2300 пунктов за счет благоприятной рыночной конъюнктуры и теплящихся надежд на возобновление переговорного процесса по Украине", - указывает эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, мосбиржа, ртс, акции, торги