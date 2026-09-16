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Алиханов рассказал о поставках в страны СНГ - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал о поставках в страны СНГ
Алиханов рассказал о поставках в страны СНГ - 16.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о поставках в страны СНГ
Более половины российского экспорта в страны СНГ приходится на промышленные товары, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе Международного... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T09:29+0300
2026-09-16T09:29+0300
бизнес
россия
турция
иран
вьетнам
антон алиханов
снг
минпромторг
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Более половины российского экспорта в страны СНГ приходится на промышленные товары, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе Международного промышленно-энергетического форума TNF. "Наша торговля с этими странами (СНГ - ред.) многие годы демонстрирует устойчивую позитивную динамику. У нас больше половины наших российских поставок приходится именно на сложные промышленные товары. Это и продукция металлургии, химической и фармы, электро- и энергетического оборудования, ряд позиций автопрома, железнодорожного, сельскохозяйственного машиностроения", - сказал министр. Он добавил, что Россия не ограничивается в области нефтегазового оборудования исключительно торговлей. Так, например, с белорусскими партнерами в Тверской области создана площадка по производству колтюбинговых установок для нефетегаза. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. С этого года он приобрел статус международного - на мероприятии ожидаются официальные делегации из Турции, Ирана, Вьетнама, Китая. Тема года - "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства". На выставке более 70 компаний представляют свыше 100 единиц оборудования и технологических решений для нефтегазовой отрасли.
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бизнес, россия, турция, иран, вьетнам, антон алиханов, снг, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИРАН, ВЬЕТНАМ, Антон Алиханов, СНГ, Минпромторг
09:29 16.09.2026
 
Алиханов рассказал о поставках в страны СНГ

Алиханов: более половины российского экспорта в СНГ приходится на промышленные товары

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Более половины российского экспорта в страны СНГ приходится на промышленные товары, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе Международного промышленно-энергетического форума TNF.
"Наша торговля с этими странами (СНГ - ред.) многие годы демонстрирует устойчивую позитивную динамику. У нас больше половины наших российских поставок приходится именно на сложные промышленные товары. Это и продукция металлургии, химической и фармы, электро- и энергетического оборудования, ряд позиций автопрома, железнодорожного, сельскохозяйственного машиностроения", - сказал министр.
Он добавил, что Россия не ограничивается в области нефтегазового оборудования исключительно торговлей. Так, например, с белорусскими партнерами в Тверской области создана площадка по производству колтюбинговых установок для нефетегаза.
Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. С этого года он приобрел статус международного - на мероприятии ожидаются официальные делегации из Турции, Ирана, Вьетнама, Китая. Тема года - "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства". На выставке более 70 компаний представляют свыше 100 единиц оборудования и технологических решений для нефтегазовой отрасли.
 
БизнесРОССИЯТУРЦИЯИРАНВЬЕТНАМАнтон АлихановСНГМинпромторг
 
 
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