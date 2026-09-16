https://1prime.ru/20260916/alihanov-873336201.html
Алиханов рассказал о независимости России от импортного оборудования
Алиханов рассказал о независимости России от импортного оборудования - 16.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о независимости России от импортного оборудования
Уровень независимости России от поставок импортного нефтегазового оборудования за последние 10 лет вырос с 43% до 80%, заявил глава Минпромторга России Антон... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T09:41+0300
2026-09-16T09:41+0300
2026-09-16T09:41+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Уровень независимости России от поставок импортного нефтегазового оборудования за последние 10 лет вырос с 43% до 80%, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"За эти 10 с лишним лет уровень независимости в нефтегазовом оборудовании от поставок импортного, мы выросли где-то с 43% доли отечественных решений до уже почти 80% по итогам прошлого года", - сказал министр.
Алиханов добавил, что, согласно национальному проекту в отрасли к 2030 году планируется выйти на долю отечественного нефтегазового оборудования на внутреннем рынке в размере 90%.
Для достижения такого показателя "в приоритетной локализации на сегодня осталось 220 позиций критического нефтегазового оборудования", из которых 55 видов уже производится серийно, по 56 позициям идет испытание опытных образцов и более 80 проходят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
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россия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов рассказал о независимости России от импортного оборудования
Алиханов: уровень независимости России от импортного оборудования вырос до 80%
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Уровень независимости России от поставок импортного нефтегазового оборудования за последние 10 лет вырос с 43% до 80%, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"За эти 10 с лишним лет уровень независимости в нефтегазовом оборудовании от поставок импортного, мы выросли где-то с 43% доли отечественных решений до уже почти 80% по итогам прошлого года", - сказал министр.
Алиханов добавил, что, согласно национальному проекту в отрасли к 2030 году планируется выйти на долю отечественного нефтегазового оборудования на внутреннем рынке в размере 90%.
Для достижения такого показателя "в приоритетной локализации на сегодня осталось 220 позиций критического нефтегазового оборудования", из которых 55 видов уже производится серийно, по 56 позициям идет испытание опытных образцов и более 80 проходят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.