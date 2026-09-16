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Алиханов призвал применять российские стандарты в условиях санкций
Алиханов призвал применять российские стандарты в условиях санкций - 16.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов призвал применять российские стандарты в условиях санкций
Российские стандарты могут стать основой для межгосударственной работы в условиях санкционных и геополитических процессов, отражающихся на ряде рынков, заявил... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:12+0300
2026-09-16T10:12+0300
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Российские стандарты могут стать основой для межгосударственной работы в условиях санкционных и геополитических процессов, отражающихся на ряде рынков, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Наша страна, наш нефтегазовый сектор занимается этим уже десятки лет, и у нас есть что предложить. Наши стандарты тоже могут стать основой для такой большой, может быть, межгосударственной работы с точки зрения стратегического согласования этих стандартов и их применения в мире в целом", - сказал министр в рамках Международного промышленно-энергетического форума TNF.
Он подчеркнул, что в настоящее время в области стандартизации нефтегазового оборудования нужно заменить стандарты American Petroleum Institute (API). По его словам, стандартизация становится повесткой технологической монополизации и привязки к собственным технологическим решениям.
"В мире только американцы, по сути, работали таким образом и монополизировали нефтегазовое оборудование, нефтегазовые технологии в целом по миру. Я считаю, что с учетом тех процессов и санкционных мер, которые они реализуют, и… экспериментов геополитических, которые приводят к шторму на целом ряде рынков: металлургических, химических, нефтяных, газовых, ставят перед миром, перед глобальным большинством, перед блоками такими, как БРИКС, в том числе, безусловно, задачи по отвязке вот этих инструментов", - подчеркнул Алиханов.
Он отметил, что в свою очередь десятки стандартов, которые разработаны российским ИНТИ, уже приняты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане и других странах.
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россия, оаэ, саудовская аравия, оман, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, ОАЭ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОМАН, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов призвал применять российские стандарты в условиях санкций
Алиханов: российские стандарты могут стать основой для межгосударственной работы
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Российские стандарты могут стать основой для межгосударственной работы в условиях санкционных и геополитических процессов, отражающихся на ряде рынков, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Наша страна, наш нефтегазовый сектор занимается этим уже десятки лет, и у нас есть что предложить. Наши стандарты тоже могут стать основой для такой большой, может быть, межгосударственной работы с точки зрения стратегического согласования этих стандартов и их применения в мире в целом", - сказал министр в рамках Международного промышленно-энергетического форума TNF.
Он подчеркнул, что в настоящее время в области стандартизации нефтегазового оборудования нужно заменить стандарты American Petroleum Institute (API). По его словам, стандартизация становится повесткой технологической монополизации и привязки к собственным технологическим решениям.
"В мире только американцы, по сути, работали таким образом и монополизировали нефтегазовое оборудование, нефтегазовые технологии в целом по миру. Я считаю, что с учетом тех процессов и санкционных мер, которые они реализуют, и… экспериментов геополитических, которые приводят к шторму на целом ряде рынков: металлургических, химических, нефтяных, газовых, ставят перед миром, перед глобальным большинством, перед блоками такими, как БРИКС, в том числе, безусловно, задачи по отвязке вот этих инструментов", - подчеркнул Алиханов.
Он отметил, что в свою очередь десятки стандартов, которые разработаны российским ИНТИ, уже приняты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане и других странах.