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Алиханов призвал закрепить механизм гарантированного спроса на оборудование - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Алиханов призвал закрепить механизм гарантированного спроса на оборудование
Алиханов призвал закрепить механизм гарантированного спроса на оборудование - 16.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов призвал закрепить механизм гарантированного спроса на оборудование
Механизм гарантированного спроса в лице квалифицированного заказчика необходимо нормативно закрепить и распространить для отрасли нефтегазового оборудования,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:24+0300
2026-09-16T10:24+0300
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Механизм гарантированного спроса в лице квалифицированного заказчика необходимо нормативно закрепить и распространить для отрасли нефтегазового оборудования, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках Международного промышленно-энергетического форума TNF. По его словам, в части внедрения решений, в том числе в области нефтегазового оборудования, требуется больше регуляторики. "Механизм квалифицированного заказчика, который у нас появился в прошлом году в законе о технологической политике, на наш взгляд, должен обрасти дополнительным, скажем так, обвесом, извините за такое вот просторечье, в виде, возможно, не законов, а постановлений правительства, более широко трактующих, то есть распространяющих механизм гарантированного спроса со стороны отрасли в тех решениях, о которых я сказал", - сказал министр о секторе нефтегазового оборудования. Под квалифицированным заказчиком в России понимаются компании и ведомства, которые, инициируя реализацию научного проекта, обеспечивали размещение заказа на проведение научно-исследовательских работ. Такой заказчик осуществляет контроль за соблюдением юридических условий соглашений по созданию высокотехнологичной продукции. Кроме того, он взаимодействует с участниками нацпроекта по техлидерству при реализации карты технологической кооперации и участвует в формировании ежегодного отчета о реализации карты такой кооперации.
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4.7
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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
10:24 16.09.2026
 
Алиханов призвал закрепить механизм гарантированного спроса на оборудование

Алиханов призвал закрепить механизм гарантированного спроса для нефтегазового оборудования

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Механизм гарантированного спроса в лице квалифицированного заказчика необходимо нормативно закрепить и распространить для отрасли нефтегазового оборудования, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках Международного промышленно-энергетического форума TNF.
По его словам, в части внедрения решений, в том числе в области нефтегазового оборудования, требуется больше регуляторики.
"Механизм квалифицированного заказчика, который у нас появился в прошлом году в законе о технологической политике, на наш взгляд, должен обрасти дополнительным, скажем так, обвесом, извините за такое вот просторечье, в виде, возможно, не законов, а постановлений правительства, более широко трактующих, то есть распространяющих механизм гарантированного спроса со стороны отрасли в тех решениях, о которых я сказал", - сказал министр о секторе нефтегазового оборудования.
Под квалифицированным заказчиком в России понимаются компании и ведомства, которые, инициируя реализацию научного проекта, обеспечивали размещение заказа на проведение научно-исследовательских работ.
Такой заказчик осуществляет контроль за соблюдением юридических условий соглашений по созданию высокотехнологичной продукции. Кроме того, он взаимодействует с участниками нацпроекта по техлидерству при реализации карты технологической кооперации и участвует в формировании ежегодного отчета о реализации карты такой кооперации.
 
БизнесРОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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