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Алиханов призвал формировать национального "чемпиона" по нефтесервисам

Алиханов призвал формировать национального "чемпиона" по нефтесервисам - 16.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов призвал формировать национального "чемпиона" по нефтесервисам

России необходимо продвигать свои сервисные компании в области нефтегазового оборудования и формировать национального "чемпиона" для продвижения на внешних... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:23+0300

2026-09-16T12:23+0300

2026-09-16T12:23+0300

россия

бизнес

антон алиханов

минпромторг

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. России необходимо продвигать свои сервисные компании в области нефтегазового оборудования и формировать национального "чемпиона" для продвижения на внешних рынках, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Нам нужно будет двигать сервисные компании… Те компании в России, которые лидируют в вовлечении вот этих новых разработок в свои деятельности на территории страны, наверное, с ними вместе нужно думать о создании какого-то национального "чемпиона", так назовем в кавычках, который будет двигаться и на экспорт тоже... Очевидно, что... мелкими казачьими ведущими отрядами навряд ли рынок международный можно освоить", - сообщил Алиханов в рамках Международного промышленно-энергетического форума. Министр добавил, что вопрос развития нефтесервисов находится в ведении Минэнерго России. При этом необходимо сформировать консолидированный подход в данном направлении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, антон алиханов, минпромторг