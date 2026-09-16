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Алиханов призвал формировать национального "чемпиона" по нефтесервисам
Алиханов призвал формировать национального "чемпиона" по нефтесервисам - 16.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов призвал формировать национального "чемпиона" по нефтесервисам
России необходимо продвигать свои сервисные компании в области нефтегазового оборудования и формировать национального "чемпиона" для продвижения на внешних... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:23+0300
2026-09-16T12:23+0300
2026-09-16T12:23+0300
россия
бизнес
антон алиханов
минпромторг
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. России необходимо продвигать свои сервисные компании в области нефтегазового оборудования и формировать национального "чемпиона" для продвижения на внешних рынках, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Нам нужно будет двигать сервисные компании… Те компании в России, которые лидируют в вовлечении вот этих новых разработок в свои деятельности на территории страны, наверное, с ними вместе нужно думать о создании какого-то национального "чемпиона", так назовем в кавычках, который будет двигаться и на экспорт тоже... Очевидно, что... мелкими казачьими ведущими отрядами навряд ли рынок международный можно освоить", - сообщил Алиханов в рамках Международного промышленно-энергетического форума.
Министр добавил, что вопрос развития нефтесервисов находится в ведении Минэнерго России. При этом необходимо сформировать консолидированный подход в данном направлении.
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россия, бизнес, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов призвал формировать национального "чемпиона" по нефтесервисам
Алиханов: России нужно продвигать свои сервисные компании в нефтегазовой отрасли
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. России необходимо продвигать свои сервисные компании в области нефтегазового оборудования и формировать национального "чемпиона" для продвижения на внешних рынках, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Нам нужно будет двигать сервисные компании… Те компании в России, которые лидируют в вовлечении вот этих новых разработок в свои деятельности на территории страны, наверное, с ними вместе нужно думать о создании какого-то национального "чемпиона", так назовем в кавычках, который будет двигаться и на экспорт тоже... Очевидно, что... мелкими казачьими ведущими отрядами навряд ли рынок международный можно освоить", - сообщил Алиханов в рамках Международного промышленно-энергетического форума.
Министр добавил, что вопрос развития нефтесервисов находится в ведении Минэнерго России. При этом необходимо сформировать консолидированный подход в данном направлении.