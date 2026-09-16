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Алиханов назвал одну из знаковых технологий в нефтегазовом оборудовании

Алиханов назвал одну из знаковых технологий в нефтегазовом оборудовании - 16.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов назвал одну из знаковых технологий в нефтегазовом оборудовании

Одной из знаковых технологий в области нефтегазового оборудования, которую освоили в России, является комплекс гидроразрыва пласта, рассказал журналистам глава... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T15:31+0300

2026-09-16T15:31+0300

2026-09-16T15:31+0300

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Одной из знаковых технологий в области нефтегазового оборудования, которую освоили в России, является комплекс гидроразрыва пласта, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Флот ГРП (гидроразрыва пласта - ред.), который разработал наш МИТ (Московский институт теплотехники - ред.). Сейчас это уже конкретная эксплуатация промышленная, на нескольких, так сказать, скважинах, в интересах разных компаний добывающих. Поэтому можно сказать, что мы с этой технологией справились, она стала уже такой индустриальной", - ответил он на вопрос о российских инновациях в нефтегазовом оборудовании. Среди знаковых технологий Алиханов выделил отгрузку первых отечественных подводных фонтанных арматур, произведенных в рамках долгосрочного договора между российскими машиностроителями и ПАО "Газпром", для обустройства морского Южно-Киринского месторождения. В части геологоразведки в России уже организовано серийное производство сейсмического кабеля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, газ, антон алиханов, минпромторг, газпром