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Алиханов назвал одну из знаковых технологий в нефтегазовом оборудовании - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Алиханов назвал одну из знаковых технологий в нефтегазовом оборудовании
Алиханов назвал одну из знаковых технологий в нефтегазовом оборудовании - 16.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал одну из знаковых технологий в нефтегазовом оборудовании
Одной из знаковых технологий в области нефтегазового оборудования, которую освоили в России, является комплекс гидроразрыва пласта, рассказал журналистам глава... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:31+0300
2026-09-16T15:31+0300
россия
газ
антон алиханов
минпромторг
газпром
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Одной из знаковых технологий в области нефтегазового оборудования, которую освоили в России, является комплекс гидроразрыва пласта, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Флот ГРП (гидроразрыва пласта - ред.), который разработал наш МИТ (Московский институт теплотехники - ред.). Сейчас это уже конкретная эксплуатация промышленная, на нескольких, так сказать, скважинах, в интересах разных компаний добывающих. Поэтому можно сказать, что мы с этой технологией справились, она стала уже такой индустриальной", - ответил он на вопрос о российских инновациях в нефтегазовом оборудовании. Среди знаковых технологий Алиханов выделил отгрузку первых отечественных подводных фонтанных арматур, произведенных в рамках долгосрочного договора между российскими машиностроителями и ПАО "Газпром", для обустройства морского Южно-Киринского месторождения. В части геологоразведки в России уже организовано серийное производство сейсмического кабеля.
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россия, газ, антон алиханов, минпромторг, газпром
РОССИЯ, Газ, Антон Алиханов, Минпромторг, Газпром
15:31 16.09.2026
 
Алиханов назвал одну из знаковых технологий в нефтегазовом оборудовании

Глава Минпромторга Алиханов: в России освоили комплекс гидроразрыва пласта

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Одной из знаковых технологий в области нефтегазового оборудования, которую освоили в России, является комплекс гидроразрыва пласта, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Флот ГРП (гидроразрыва пласта - ред.), который разработал наш МИТ (Московский институт теплотехники - ред.). Сейчас это уже конкретная эксплуатация промышленная, на нескольких, так сказать, скважинах, в интересах разных компаний добывающих. Поэтому можно сказать, что мы с этой технологией справились, она стала уже такой индустриальной", - ответил он на вопрос о российских инновациях в нефтегазовом оборудовании.
Среди знаковых технологий Алиханов выделил отгрузку первых отечественных подводных фонтанных арматур, произведенных в рамках долгосрочного договора между российскими машиностроителями и ПАО "Газпром", для обустройства морского Южно-Киринского месторождения. В части геологоразведки в России уже организовано серийное производство сейсмического кабеля.
 
РОССИЯГазАнтон АлихановМинпромторгГазпром
 
 
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