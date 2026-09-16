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Алиханов рассказал о формировании полноценной отрасли оборудования для ВЭЭ - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал о формировании полноценной отрасли оборудования для ВЭЭ
Алиханов рассказал о формировании полноценной отрасли оборудования для ВЭЭ - 16.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о формировании полноценной отрасли оборудования для ВЭЭ
Россия за последние годы сформировала полноценную отрасль оборудования для возобновляемой энергетики, так, в стране освоено производство ветроустановок, пластин | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:31+0300
2026-09-16T15:31+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Россия за последние годы сформировала полноценную отрасль оборудования для возобновляемой энергетики, так, в стране освоено производство ветроустановок, пластин для солнечной энергетики и другое, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Действительно, за последние годы нам удалось сформировать полноценную отрасль оборудования для возобновляемой энергетики. В сфере ветроэнергетики отмечу, что давно освоено производство ветроустановок мощностью 2,5 МВт. В 2027 году планируем уже запустить производство ВЭУ мощностью уже более 6 МВт", - сказал министр. Он добавил, что в части солнечной энергетики, в 2024 году в Калининградской области введен в эксплуатацию промышленный комплекс "ЭнКОР". Площадка производит пластины монокристаллического кремния и фотоэлектрических преобразователей мощностью 1 гигаватт в год. Чувашский завод "Хевел" в этом году после технического перевооружения увеличил выпуск солнечных модулей с 670 МВт до 1 ГВт. "Мы считаем, что дополнительные объемы ввода возобновляемой энергии до 2042 года целесообразно включить в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, предусмотрев реализацию проектов вместе с системами накопления энергии. Это обеспечит промышленным предприятиям долгосрочный и прогнозируемый рынок сбыта. Сейчас мы проводим переговоры с Минэнерго по данному вопросу с целью сохранения и дальнейшего развития критических компетенций и технологий", - заключил министр.
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россия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
15:31 16.09.2026
 
Алиханов рассказал о формировании полноценной отрасли оборудования для ВЭЭ

Алиханов: РФ сформировала полноценную отрасль оборудования для возобновляемой энергетики

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Россия за последние годы сформировала полноценную отрасль оборудования для возобновляемой энергетики, так, в стране освоено производство ветроустановок, пластин для солнечной энергетики и другое, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Действительно, за последние годы нам удалось сформировать полноценную отрасль оборудования для возобновляемой энергетики. В сфере ветроэнергетики отмечу, что давно освоено производство ветроустановок мощностью 2,5 МВт. В 2027 году планируем уже запустить производство ВЭУ мощностью уже более 6 МВт", - сказал министр.
Он добавил, что в части солнечной энергетики, в 2024 году в Калининградской области введен в эксплуатацию промышленный комплекс "ЭнКОР". Площадка производит пластины монокристаллического кремния и фотоэлектрических преобразователей мощностью 1 гигаватт в год. Чувашский завод "Хевел" в этом году после технического перевооружения увеличил выпуск солнечных модулей с 670 МВт до 1 ГВт.
"Мы считаем, что дополнительные объемы ввода возобновляемой энергии до 2042 года целесообразно включить в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, предусмотрев реализацию проектов вместе с системами накопления энергии. Это обеспечит промышленным предприятиям долгосрочный и прогнозируемый рынок сбыта. Сейчас мы проводим переговоры с Минэнерго по данному вопросу с целью сохранения и дальнейшего развития критических компетенций и технологий", - заключил министр.
 
РОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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