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Промышленный эксперт раскрыл, чем закончится эра природных алмазов

Промышленный эксперт раскрыл, чем закончится эра природных алмазов - 16.09.2026, ПРАЙМ

Промышленный эксперт раскрыл, чем закончится эра природных алмазов

Эра природных алмазов может завершиться их вытеснением в коллекции нуворишей и музеи. Об этом в колонке для "Прайм" рассказал промышленный эксперт Леонид... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T06:06+0300

2026-09-16T06:06+0300

2026-09-16T06:06+0300

алмазы

торговля алмазами

добыча алмазов

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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Эра природных алмазов может завершиться их вытеснением в коллекции нуворишей и музеи. Об этом в колонке для "Прайм" рассказал промышленный эксперт Леонид Хазанов.По его словам, London Diamond Bourse официально приняла термин "синтетический алмаз" и призвала участников торгов использовать его при совершении сделок. Это решение — наглядное свидетельство попыток поставщиков естественных алмазов остановить наступление искусственных камней, которое расширяется на протяжении многих лет и грозит свести добычу природных алмазов до минимума.Эксперт объяснил, что современные технологии позволяют получать крупные синтетические алмазы, по качеству абсолютно не уступающие природным. При этом разницу между ними определить крайне сложно, у них даже коэффициенты преломления света близки. По красоте искусственные камни не уступают естественным, а возможности регулирования их роста, размеров и цветовой гаммы гораздо шире."В долгосрочной перспективе природные алмазы будут продолжать выдавливаться с рынка их синтетическими конкурентами, оставшись в конце концов лишь в коллекциях нуворишей и музеев", — считает Хазанов. По его словам, алмазодобывающие компании действуют по инерции, пытаясь выжить за счёт сбыта любым подвернувшимся под руку клиентам, либо переориентируют бизнес на золото. Число сотрудников в отрасли в ближайшие годы точно не будет расти — наступление искусственных камней приняло необратимый характер.

https://1prime.ru/20260914/minfin-873273800.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алмазы, торговля алмазами, добыча алмазов