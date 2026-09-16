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Промышленный эксперт раскрыл, чем закончится эра природных алмазов
Промышленный эксперт раскрыл, чем закончится эра природных алмазов - 16.09.2026, ПРАЙМ
Промышленный эксперт раскрыл, чем закончится эра природных алмазов
Эра природных алмазов может завершиться их вытеснением в коллекции нуворишей и музеи. Об этом в колонке для "Прайм" рассказал промышленный эксперт Леонид... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T06:06+0300
2026-09-16T06:06+0300
2026-09-16T06:06+0300
алмазы
торговля алмазами
добыча алмазов
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Эра природных алмазов может завершиться их вытеснением в коллекции нуворишей и музеи. Об этом в колонке для "Прайм" рассказал промышленный эксперт Леонид Хазанов.По его словам, London Diamond Bourse официально приняла термин "синтетический алмаз" и призвала участников торгов использовать его при совершении сделок. Это решение — наглядное свидетельство попыток поставщиков естественных алмазов остановить наступление искусственных камней, которое расширяется на протяжении многих лет и грозит свести добычу природных алмазов до минимума.Эксперт объяснил, что современные технологии позволяют получать крупные синтетические алмазы, по качеству абсолютно не уступающие природным. При этом разницу между ними определить крайне сложно, у них даже коэффициенты преломления света близки. По красоте искусственные камни не уступают естественным, а возможности регулирования их роста, размеров и цветовой гаммы гораздо шире."В долгосрочной перспективе природные алмазы будут продолжать выдавливаться с рынка их синтетическими конкурентами, оставшись в конце концов лишь в коллекциях нуворишей и музеев", — считает Хазанов. По его словам, алмазодобывающие компании действуют по инерции, пытаясь выжить за счёт сбыта любым подвернувшимся под руку клиентам, либо переориентируют бизнес на золото. Число сотрудников в отрасли в ближайшие годы точно не будет расти — наступление искусственных камней приняло необратимый характер.
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алмазы, торговля алмазами, добыча алмазов
алмазы, торговля алмазами, добыча алмазов
Промышленный эксперт раскрыл, чем закончится эра природных алмазов
Эксперт Хазанов объяснил, почему природные алмазы сходят со сцены
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ.
Эра природных алмазов может завершиться их вытеснением в коллекции нуворишей и музеи. Об этом в колонке для "Прайм"
рассказал промышленный эксперт Леонид Хазанов.
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По его словам, London Diamond Bourse официально приняла термин "синтетический алмаз" и призвала участников торгов использовать его при совершении сделок. Это решение — наглядное свидетельство попыток поставщиков естественных алмазов остановить наступление искусственных камней, которое расширяется на протяжении многих лет и грозит свести добычу природных алмазов до минимума.
Эксперт объяснил, что современные технологии позволяют получать крупные синтетические алмазы, по качеству абсолютно не уступающие природным. При этом разницу между ними определить крайне сложно, у них даже коэффициенты преломления света близки. По красоте искусственные камни не уступают естественным, а возможности регулирования их роста, размеров и цветовой гаммы гораздо шире.
"В долгосрочной перспективе природные алмазы будут продолжать выдавливаться с рынка их синтетическими конкурентами, оставшись в конце концов лишь в коллекциях нуворишей и музеев", — считает Хазанов.
По его словам, алмазодобывающие компании действуют по инерции, пытаясь выжить за счёт сбыта любым подвернувшимся под руку клиентам, либо переориентируют бизнес на золото. Число сотрудников в отрасли в ближайшие годы точно не будет расти — наступление искусственных камней приняло необратимый характер.