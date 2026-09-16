Рынок взял паузу после роста

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию вторника снижением. Индекс Мосбиржи опустился на 1,02%, до отметки 2337,10 пункта, индекс РТС — на 0,90%, до 874,02 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI к закрытию основной сессии потерял 0,34%, опустившись до 112,84 пункта. На наш взгляд, инвесторы фиксировали прибыль, ожидая конкретных договорённостей по украинскому урегулированию. Кремль положительно оценил инициативу энергетического перемирия, одновременно сообщив о продолжении атак на энергообъекты. Это сохраняло неопределённость относительно реализации предложений американской стороны.Поддерживающим фактором оставалась нефть: котировки марки Brent к вечеру прибавляли около 2,6%, до 108,4 доллара за баррель на фоне перебоев с поставками из Саудовской Аравии. После атак на нефтепровод "Восток — Запад" поступили сообщения о приостановке погрузки в порту Янбу и отмене части сентябрьских поставок европейским покупателям. Сохраняющиеся ограничения судоходства через Ормузский пролив усиливают напряжённость на нефтяном рынке. По нашему мнению, дорогая нефть продолжит поддерживать российский нефтегазовый сектор."Яндекс" утвердил выплату дивидендов за I полугодие 2026 года в размере 110 рублей на акцию. Выплата на 37,5% превышает дивиденды за аналогичный период прошлого года. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закроется 21 сентября. Размер выплаты соответствует ранее опубликованной рекомендации совета директоров.Котировки акций ВТБ в ходе основной торговой сессии снизились примерно на 2%. Бумаги оказались под давлением после включения банка в американский санкционный список по Ирану. ВТБ уже находился под блокирующими санкциями США, но новое решение повышает риски вторичных ограничений для иностранных финансовых организаций, продолжающих сотрудничество с банком.Котировки акций "Самолета" продолжили падение, по итогам основной сессии вторника потеряв примерно 12% на фоне негативных данных о продажах новостроек в августе, а также сохраняющихся высоких ставках по ипотеке.Главным внешним событием станет решение ФРС США по ставке: рынок ожидает повышения показателя на 25 базисных пунктов, до 3,75–4%. Сегодня также ждём данные Росстата по индексу потребительских цен и итогов аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Ожидаем, что индекс Мосбиржи в ближайшие дни будет торговаться в диапазоне 2300–2400 пунктов, позитивные новости по переговорам могут подтолкнуть его в район 2500 пунктов.Саид Керимханов, аналитик "Цифра брокер"
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию вторника снижением. Индекс Мосбиржи опустился на 1,02%, до отметки 2337,10 пункта, индекс РТС — на 0,90%, до 874,02 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI к закрытию основной сессии потерял 0,34%, опустившись до 112,84 пункта. На наш взгляд, инвесторы фиксировали прибыль, ожидая конкретных договорённостей по украинскому урегулированию. Кремль положительно оценил инициативу энергетического перемирия, одновременно сообщив о продолжении атак на энергообъекты. Это сохраняло неопределённость относительно реализации предложений американской стороны.
Поддерживающим фактором оставалась нефть: котировки марки Brent к вечеру прибавляли около 2,6%, до 108,4 доллара за баррель на фоне перебоев с поставками из Саудовской Аравии. После атак на нефтепровод "Восток — Запад" поступили сообщения о приостановке погрузки в порту Янбу и отмене части сентябрьских поставок европейским покупателям. Сохраняющиеся ограничения судоходства через Ормузский пролив усиливают напряжённость на нефтяном рынке. По нашему мнению, дорогая нефть продолжит поддерживать российский нефтегазовый сектор.
"Яндекс" утвердил выплату дивидендов за I полугодие 2026 года в размере 110 рублей на акцию. Выплата на 37,5% превышает дивиденды за аналогичный период прошлого года. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закроется 21 сентября. Размер выплаты соответствует ранее опубликованной рекомендации совета директоров.
Котировки акций ВТБ в ходе основной торговой сессии снизились примерно на 2%. Бумаги оказались под давлением после включения банка в американский санкционный список по Ирану. ВТБ уже находился под блокирующими санкциями США, но новое решение повышает риски вторичных ограничений для иностранных финансовых организаций, продолжающих сотрудничество с банком.
Котировки акций "Самолета" продолжили падение, по итогам основной сессии вторника потеряв примерно 12% на фоне негативных данных о продажах новостроек в августе, а также сохраняющихся высоких ставках по ипотеке.
Главным внешним событием станет решение ФРС США по ставке: рынок ожидает повышения показателя на 25 базисных пунктов, до 3,75–4%. Сегодня также ждём данные Росстата по индексу потребительских цен и итогов аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Ожидаем, что индекс Мосбиржи в ближайшие дни будет торговаться в диапазоне 2300–2400 пунктов, позитивные новости по переговорам могут подтолкнуть его в район 2500 пунктов.
Саид Керимханов, аналитик "Цифра брокер"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.