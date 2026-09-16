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Рынок взял паузу после роста - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Рынок взял паузу после роста
Рынок взял паузу после роста - 16.09.2026, ПРАЙМ
Рынок взял паузу после роста
Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию вторника снижением. Индекс Мосбиржи опустился на 1,02%, до отметки 2337,10 пункта, индекс РТС — на... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T09:52+0300
2026-09-16T09:52+0300
рынок
сша
мосбиржа
втб
ртс
саудовская аравия
торги
ормузский пролив
мнения аналитиков
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию вторника снижением. Индекс Мосбиржи опустился на 1,02%, до отметки 2337,10 пункта, индекс РТС — на 0,90%, до 874,02 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI к закрытию основной сессии потерял 0,34%, опустившись до 112,84 пункта. На наш взгляд, инвесторы фиксировали прибыль, ожидая конкретных договорённостей по украинскому урегулированию. Кремль положительно оценил инициативу энергетического перемирия, одновременно сообщив о продолжении атак на энергообъекты. Это сохраняло неопределённость относительно реализации предложений американской стороны.Поддерживающим фактором оставалась нефть: котировки марки Brent к вечеру прибавляли около 2,6%, до 108,4 доллара за баррель на фоне перебоев с поставками из Саудовской Аравии. После атак на нефтепровод "Восток — Запад" поступили сообщения о приостановке погрузки в порту Янбу и отмене части сентябрьских поставок европейским покупателям. Сохраняющиеся ограничения судоходства через Ормузский пролив усиливают напряжённость на нефтяном рынке. По нашему мнению, дорогая нефть продолжит поддерживать российский нефтегазовый сектор."Яндекс" утвердил выплату дивидендов за I полугодие 2026 года в размере 110 рублей на акцию. Выплата на 37,5% превышает дивиденды за аналогичный период прошлого года. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закроется 21 сентября. Размер выплаты соответствует ранее опубликованной рекомендации совета директоров.Котировки акций ВТБ в ходе основной торговой сессии снизились примерно на 2%. Бумаги оказались под давлением после включения банка в американский санкционный список по Ирану. ВТБ уже находился под блокирующими санкциями США, но новое решение повышает риски вторичных ограничений для иностранных финансовых организаций, продолжающих сотрудничество с банком.Котировки акций "Самолета" продолжили падение, по итогам основной сессии вторника потеряв примерно 12% на фоне негативных данных о продажах новостроек в августе, а также сохраняющихся высоких ставках по ипотеке.Главным внешним событием станет решение ФРС США по ставке: рынок ожидает повышения показателя на 25 базисных пунктов, до 3,75–4%. Сегодня также ждём данные Росстата по индексу потребительских цен и итогов аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Ожидаем, что индекс Мосбиржи в ближайшие дни будет торговаться в диапазоне 2300–2400 пунктов, позитивные новости по переговорам могут подтолкнуть его в район 2500 пунктов.Саид Керимханов, аналитик "Цифра брокер"
сша
саудовская аравия
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Саид Керимханов
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
рынок, сша, мосбиржа, втб, ртс, саудовская аравия, торги, ормузский пролив, мнения аналитиков
Рынок, США, Мосбиржа, ВТБ, РТС, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Торги, Ормузский пролив, Мнения аналитиков
09:52 16.09.2026
 
Рынок взял паузу после роста

Индекс Мосбиржи упал до 2337 пунктов, Brent — 108 долларов, ВТБ под давлением санкций

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Саид Керимханов аналитик Цифра брокер
Саид Керимханов
аналитик «Цифра брокер»
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию вторника снижением. Индекс Мосбиржи опустился на 1,02%, до отметки 2337,10 пункта, индекс РТС — на 0,90%, до 874,02 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI к закрытию основной сессии потерял 0,34%, опустившись до 112,84 пункта. На наш взгляд, инвесторы фиксировали прибыль, ожидая конкретных договорённостей по украинскому урегулированию. Кремль положительно оценил инициативу энергетического перемирия, одновременно сообщив о продолжении атак на энергообъекты. Это сохраняло неопределённость относительно реализации предложений американской стороны.
Поддерживающим фактором оставалась нефть: котировки марки Brent к вечеру прибавляли около 2,6%, до 108,4 доллара за баррель на фоне перебоев с поставками из Саудовской Аравии. После атак на нефтепровод "Восток — Запад" поступили сообщения о приостановке погрузки в порту Янбу и отмене части сентябрьских поставок европейским покупателям. Сохраняющиеся ограничения судоходства через Ормузский пролив усиливают напряжённость на нефтяном рынке. По нашему мнению, дорогая нефть продолжит поддерживать российский нефтегазовый сектор.
"Яндекс" утвердил выплату дивидендов за I полугодие 2026 года в размере 110 рублей на акцию. Выплата на 37,5% превышает дивиденды за аналогичный период прошлого года. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закроется 21 сентября. Размер выплаты соответствует ранее опубликованной рекомендации совета директоров.
Котировки акций ВТБ в ходе основной торговой сессии снизились примерно на 2%. Бумаги оказались под давлением после включения банка в американский санкционный список по Ирану. ВТБ уже находился под блокирующими санкциями США, но новое решение повышает риски вторичных ограничений для иностранных финансовых организаций, продолжающих сотрудничество с банком.
Котировки акций "Самолета" продолжили падение, по итогам основной сессии вторника потеряв примерно 12% на фоне негативных данных о продажах новостроек в августе, а также сохраняющихся высоких ставках по ипотеке.
Главным внешним событием станет решение ФРС США по ставке: рынок ожидает повышения показателя на 25 базисных пунктов, до 3,75–4%. Сегодня также ждём данные Росстата по индексу потребительских цен и итогов аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Ожидаем, что индекс Мосбиржи в ближайшие дни будет торговаться в диапазоне 2300–2400 пунктов, позитивные новости по переговорам могут подтолкнуть его в район 2500 пунктов.
Саид Керимханов, аналитик "Цифра брокер"

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