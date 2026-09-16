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Заминки после ралли
Заминки после ралли - 16.09.2026, ПРАЙМ
Заминки после ралли
Индекс Мосбиржи вчера снизился чуть более процента, до 2330 пунктов. Это коррекция после микроралли понедельника, когда в моменте бенчмарк прибавлял до +5% и... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:48+0300
2026-09-16T10:48+0300
2026-09-16T10:48+0300
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МОСКВА, 16 сен -ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера снизился чуть более процента, до 2330 пунктов. Это коррекция после микроралли понедельника, когда в моменте бенчмарк прибавлял до +5% и был на максимумах июля, за 2382 пункта. Годовой нисходящий тренд утратил силу, и по технике после заминки ожидается продолжение движения вверх — ориентиры к 2400 и даже к 2500 пунктам актуальны, пока сохраняются надежды на возобновление переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Относительно дорогие валюты и ралли в нефти и газе поддерживают курсы акций экспортёров, коих в составе индекса добрая половина.Сильнее рынка — акции МТС (+2,5%). Курс уже по 200 рублей на фоне ожиданий новой дивидендной политики корпорации. Если по-прежнему сохранятся 35 рублей в год на акцию, то это усилит биржевой позитив, иначе — быть фиксации.Слабее рынка — акции девелопера "Самолет" (ещё -13%). Акции уже рухнули к 265 рублям, и здесь важная поддержка, ниже которой возрастут риски ещё большего углубления курса. Факторы сильных распродаж — заявление ФНС в суд на банкротство одного застройщика из группы "Самолет". Кейс акций слабый и из-за сохранения ставки ЦБ — у корпорации большая долговая нагрузка.Рубль после уверенного укрепления за последние две недели на 4% стал стабилизироваться. Курсы инвалют после активной сентябрьской коррекции могут уже уйти в боковик, а потом и отскочить. Краткосрочные ориентиры: доллар снова к 85 рублям, евро опять выше 98 рублей, а сопротивление в юане на 12,7 рубля.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Михаил Зельцер
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рынок, михаил зельцер, мосбиржа, мтс, фнс россии, торги, мнения аналитиков
Рынок, Михаил Зельцер, Мосбиржа, МТС, ФНС России, Торги, Мнения аналитиков