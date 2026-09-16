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В Аргентине при правительстве Милея исчезли более 31 тысячи компаний - 16.09.2026, ПРАЙМ
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В Аргентине при правительстве Милея исчезли более 31 тысячи компаний
В Аргентине при правительстве Милея исчезли более 31 тысячи компаний - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Аргентине при правительстве Милея исчезли более 31 тысячи компаний
Свыше 31 тысячи компаний и более 430 тысяч рабочих мест исчезли в Аргентине при правительстве Хавьера Милея, который возглавил страну в ноябре 2023 года,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T03:46+0300
2026-09-16T03:46+0300
мировая экономика
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - ПРАЙМ. Свыше 31 тысячи компаний и более 430 тысяч рабочих мест исчезли в Аргентине при правительстве Хавьера Милея, который возглавил страну в ноябре 2023 года, сообщил РИА Новости директор центра политических исследований Аргентины (Cepa) Эрнан Летчер. "Продолжается сокращение компаний и рабочих мест: (закрылось) более 31 тысячи компаний и 430 тысяч рабочих мест", - сказал он, отметив, что это касается частной и государственной сфер. Сокращение занятости в госсекторе, на который приходится 30% всех увольнений, связано с действующей с 2023 года корректировкой расходов. Нынешнее правительство предпринимает усилия по дерегулированию экономики, сокращению госинвестиций, исходя из предпосылки, что страна будет развиваться за счет инвестиций без госконтроля.
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192
40
192
40
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4.7
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192
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мировая экономика, аргентина
Мировая экономика, АРГЕНТИНА
03:46 16.09.2026
 
В Аргентине при правительстве Милея исчезли более 31 тысячи компаний

Cepa: более 31 тысячи компаний и 430 тысяч рабочих мест исчезли в Аргентине при Милее

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - ПРАЙМ. Свыше 31 тысячи компаний и более 430 тысяч рабочих мест исчезли в Аргентине при правительстве Хавьера Милея, который возглавил страну в ноябре 2023 года, сообщил РИА Новости директор центра политических исследований Аргентины (Cepa) Эрнан Летчер.
"Продолжается сокращение компаний и рабочих мест: (закрылось) более 31 тысячи компаний и 430 тысяч рабочих мест", - сказал он, отметив, что это касается частной и государственной сфер.
Сокращение занятости в госсекторе, на который приходится 30% всех увольнений, связано с действующей с 2023 года корректировкой расходов.
Нынешнее правительство предпринимает усилия по дерегулированию экономики, сокращению госинвестиций, исходя из предпосылки, что страна будет развиваться за счет инвестиций без госконтроля.
 
Мировая экономикаАРГЕНТИНА
 
 
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