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В Аргентине при правительстве Милея исчезли более 31 тысячи компаний

В Аргентине при правительстве Милея исчезли более 31 тысячи компаний - 16.09.2026, ПРАЙМ

В Аргентине при правительстве Милея исчезли более 31 тысячи компаний

Свыше 31 тысячи компаний и более 430 тысяч рабочих мест исчезли в Аргентине при правительстве Хавьера Милея, который возглавил страну в ноябре 2023 года,... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T03:46+0300

2026-09-16T03:46+0300

2026-09-16T03:46+0300

мировая экономика

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - ПРАЙМ. Свыше 31 тысячи компаний и более 430 тысяч рабочих мест исчезли в Аргентине при правительстве Хавьера Милея, который возглавил страну в ноябре 2023 года, сообщил РИА Новости директор центра политических исследований Аргентины (Cepa) Эрнан Летчер. "Продолжается сокращение компаний и рабочих мест: (закрылось) более 31 тысячи компаний и 430 тысяч рабочих мест", - сказал он, отметив, что это касается частной и государственной сфер. Сокращение занятости в госсекторе, на который приходится 30% всех увольнений, связано с действующей с 2023 года корректировкой расходов. Нынешнее правительство предпринимает усилия по дерегулированию экономики, сокращению госинвестиций, исходя из предпосылки, что страна будет развиваться за счет инвестиций без госконтроля.

аргентина

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мировая экономика, аргентина