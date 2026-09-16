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Удары дронов по Ямалу втягивают Арктику в украинский конфликт
Удары дронов по Ямалу втягивают Арктику в украинский конфликт - 16.09.2026, ПРАЙМ
Удары дронов по Ямалу втягивают Арктику в украинский конфликт
Украинский конфликт дотянулся до российского Заполярья: 9 сентября дроны поразили два газоперерабатывающих завода в Ямало-Ненецком автономном округе — более чем | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:38+0300
2026-09-16T14:38+0300
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МОСКВА, 16 сент — ПРАЙМ. Украинский конфликт дотянулся до российского Заполярья: 9 сентября дроны поразили два газоперерабатывающих завода в Ямало-Ненецком автономном округе — более чем в 3000 километрах от украинской границы, пишет ИноСМИ со ссылкой на Responsible Statecraft. Арктическая энергетика Ямала обеспечивает около 80% российского природного газа."До сегодняшнего дня это считалось абсолютно безопасным тылом", — заявили в украинском спецназе.По данным издания, дроны стартовали из Сумской области и долетели до Ямала благодаря Starlink. Это уже вторая попытка Киева втянуть Арктику в конфликт: в июне 2025 года украинские дроны поразили авиабазу Оленья на Кольском полуострове, нацелившись на стратегические бомбардировщики.Особую опасность придаёт отсутствие механизмов деэскалации. И США, и Россия держат в Арктике стратегические бомбардировщики и подводные лодки. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО семь из восьми арктических государств оказались в составе альянса. На этом фоне Россия и Китай наращивают сотрудничество в области арктической безопасности. Издание призывает арктические государства возобновить военный диалог, пока регион не превратился в постоянное поле боя.
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россия, ямал, starlink, нато, арктика, киев, мировая экономика
РОССИЯ, ЯМАЛ, Starlink, НАТО, АРКТИКА, Киев, Мировая экономика
Удары дронов по Ямалу втягивают Арктику в украинский конфликт
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