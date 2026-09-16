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Массовое производство электромобилей "Атом" запущено на заводе "Москвич" - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Массовое производство электромобилей "Атом" запущено на заводе "Москвич"
Массовое производство электромобилей "Атом" запущено на заводе "Москвич" - 16.09.2026, ПРАЙМ
Массовое производство электромобилей "Атом" запущено на заводе "Москвич"
Массовое производство электромобилей "Атом" по полному циклу запущено на заводе "Москвич", сообщила пресс-служба бренда. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T13:00+0300
2026-09-16T13:50+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Массовое производство электромобилей "Атом" по полному циклу запущено на заводе "Москвич", сообщила пресс-служба бренда."Атом" приступает к массовому производству электромобилей на площадке завода "Москвич"… Производство электромобиля организуется на Московском автомобильном заводе "Москвич" по полному технологическому циклу", - говорится в сообщении.Отмечается, что на заводе выполняется мелкоузловая сварка кузова, окраска, антикоррозионная обработка, сборка готового автомобиля, настройка и регулировка механической части, конфигурирование, а также калибровка электронных систем, тестирование и финальный контроль качества.Автомобиль оснащается электродвигателем мощностью 150 кВт (204 лошадиных сил), который обеспечивает разгон до 100 км/ч за семь секунд. Запас хода "Атома" составляет до 500 километров на одном заряде.Как отметил генеральный директор компании "Кама" Игорь Поваразднюк, уровень локализации "Атома" составляет 70%, что делает его самым высоколокализованным электромобилем в России.
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бизнес, промышленность
Бизнес, Промышленность
13:00 16.09.2026 (обновлено: 13:50 16.09.2026)
 
Массовое производство электромобилей "Атом" запущено на заводе "Москвич"

"Атом" запустил массовое производство электромобилей "Атом" по полному циклу

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭлектромобиль "Атом"
Электромобиль Атом - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Массовое производство электромобилей "Атом" по полному циклу запущено на заводе "Москвич", сообщила пресс-служба бренда.
"Атом" приступает к массовому производству электромобилей на площадке завода "Москвич"… Производство электромобиля организуется на Московском автомобильном заводе "Москвич" по полному технологическому циклу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заводе выполняется мелкоузловая сварка кузова, окраска, антикоррозионная обработка, сборка готового автомобиля, настройка и регулировка механической части, конфигурирование, а также калибровка электронных систем, тестирование и финальный контроль качества.
Автомобиль оснащается электродвигателем мощностью 150 кВт (204 лошадиных сил), который обеспечивает разгон до 100 км/ч за семь секунд. Запас хода "Атома" составляет до 500 километров на одном заряде.
Как отметил генеральный директор компании "Кама" Игорь Поваразднюк, уровень локализации "Атома" составляет 70%, что делает его самым высоколокализованным электромобилем в России.
 
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