https://1prime.ru/20260916/atom-873348331.html

Массовое производство электромобилей "Атом" запущено на заводе "Москвич"

Массовое производство электромобилей "Атом" запущено на заводе "Москвич" - 16.09.2026, ПРАЙМ

Массовое производство электромобилей "Атом" запущено на заводе "Москвич"

Массовое производство электромобилей "Атом" по полному циклу запущено на заводе "Москвич", сообщила пресс-служба бренда. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:00+0300

2026-09-16T13:00+0300

2026-09-16T13:50+0300

бизнес

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1c/857993283_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_bbc25f5071bfbcf4f1758da476ef7d55.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Массовое производство электромобилей "Атом" по полному циклу запущено на заводе "Москвич", сообщила пресс-служба бренда."Атом" приступает к массовому производству электромобилей на площадке завода "Москвич"… Производство электромобиля организуется на Московском автомобильном заводе "Москвич" по полному технологическому циклу", - говорится в сообщении.Отмечается, что на заводе выполняется мелкоузловая сварка кузова, окраска, антикоррозионная обработка, сборка готового автомобиля, настройка и регулировка механической части, конфигурирование, а также калибровка электронных систем, тестирование и финальный контроль качества.Автомобиль оснащается электродвигателем мощностью 150 кВт (204 лошадиных сил), который обеспечивает разгон до 100 км/ч за семь секунд. Запас хода "Атома" составляет до 500 километров на одном заряде.Как отметил генеральный директор компании "Кама" Игорь Поваразднюк, уровень локализации "Атома" составляет 70%, что делает его самым высоколокализованным электромобилем в России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность