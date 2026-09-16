https://1prime.ru/20260916/atom-873349108.html
"Атом" стал самым высоколокализованным электромобилем в России
"Атом" стал самым высоколокализованным электромобилем в России - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Атом" стал самым высоколокализованным электромобилем в России
Уровень локализации "Атома" составляет 70%, что делает его самым высоколокализованным электромобилем в России, заявил журналистам гендиректор... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T13:17+0300
2026-09-16T13:17+0300
2026-09-16T13:17+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873349108.jpg?1789553871
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Уровень локализации "Атома" составляет 70%, что делает его самым высоколокализованным электромобилем в России, заявил журналистам гендиректор компании-производителя "Атома" АО "Кама" Игорь Поваразднюк.
"Уровень локализации на сегодняшний день достигает до 70%. Это означает, что "Атом" становится самым высоколокализованным электромобилем в России", - сказал он.
Топ-менеджер отметил, что в автомобиле локализована штамповка металла, батарея, а также "высокотехнологичные элементы и передовое программное обеспечение".
Электромобиль "Атом" выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам. Ранее в среду пресс-служба бренда сообщила о запуске массового производства электромобилей на заводе.
В начале июня на ПМЭФ Поваразднюк сообщил РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей "Атом" произведены и направляются каршерингам. Он отмечал, что физлицам, оформившим предзаказ, машины отправятся летом текущего года, а объем выпуска электромобилей с нескольких авто в день в 2026 году будет кратно расти практически каждый месяц.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество
"Атом" стал самым высоколокализованным электромобилем в России
Поваразднюк: "Атом" стал самым высоколокализованным электромобилем в России
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Уровень локализации "Атома" составляет 70%, что делает его самым высоколокализованным электромобилем в России, заявил журналистам гендиректор компании-производителя "Атома" АО "Кама" Игорь Поваразднюк.
"Уровень локализации на сегодняшний день достигает до 70%. Это означает, что "Атом" становится самым высоколокализованным электромобилем в России", - сказал он.
Топ-менеджер отметил, что в автомобиле локализована штамповка металла, батарея, а также "высокотехнологичные элементы и передовое программное обеспечение".
Электромобиль "Атом" выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам. Ранее в среду пресс-служба бренда сообщила о запуске массового производства электромобилей на заводе.
В начале июня на ПМЭФ Поваразднюк сообщил РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей "Атом" произведены и направляются каршерингам. Он отмечал, что физлицам, оформившим предзаказ, машины отправятся летом текущего года, а объем выпуска электромобилей с нескольких авто в день в 2026 году будет кратно расти практически каждый месяц.