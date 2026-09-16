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"Атом" стал самым высоколокализованным электромобилем в России

"Атом" стал самым высоколокализованным электромобилем в России - 16.09.2026, ПРАЙМ

"Атом" стал самым высоколокализованным электромобилем в России

Уровень локализации "Атома" составляет 70%, что делает его самым высоколокализованным электромобилем в России, заявил журналистам гендиректор... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:17+0300

2026-09-16T13:17+0300

2026-09-16T13:17+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Уровень локализации "Атома" составляет 70%, что делает его самым высоколокализованным электромобилем в России, заявил журналистам гендиректор компании-производителя "Атома" АО "Кама" Игорь Поваразднюк. "Уровень локализации на сегодняшний день достигает до 70%. Это означает, что "Атом" становится самым высоколокализованным электромобилем в России", - сказал он. Топ-менеджер отметил, что в автомобиле локализована штамповка металла, батарея, а также "высокотехнологичные элементы и передовое программное обеспечение". Электромобиль "Атом" выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам. Ранее в среду пресс-служба бренда сообщила о запуске массового производства электромобилей на заводе. В начале июня на ПМЭФ Поваразднюк сообщил РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей "Атом" произведены и направляются каршерингам. Он отмечал, что физлицам, оформившим предзаказ, машины отправятся летом текущего года, а объем выпуска электромобилей с нескольких авто в день в 2026 году будет кратно расти практически каждый месяц.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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